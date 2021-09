La lava se sitúa a 800 metros del mar

La lava que sale del volcán de 'Cumbre Vieja', en El Paso (La Palma), ha cubierto desde que comenzó la erupción el domingo, 19 de septiembre, un total de 258 hectáreas y ha destruido ya 686 edificaciones, según el seguimiento por satélite del programa Copérnicus de la Unión Europea.





589 edificaciones demolidas, 258 ha cubiertas por las coladas, 21 km de carreteras destruidas / 589 buildings demolished, 258 ha covered by the lava flows, 21 km of roads destroyed ( @CopernicusEMS ) https://t.co/QT5baNbaRm

Hoy La Palma amanece con el penacho de la erupción generando ondas de gravedad en la atmosfera / Today La Palma dawns with the plume of the eruption generating gravity waves in the atmosphere (imagen de @INGVvulcani) pic.twitter.com/U9L6g1anPB