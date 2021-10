Condenan a pagar un recargo del 50% en una muerte por amianto

Un juzgado de Donostia ha condenado a Cofivacasa y Sidenor Industrial a pagar un recargo del 50% en todas las prestaciones de la Seguridad Social a los herederos de un trabajador que falleció en 2015 por un adenocarcinoma pulmonar derivado de su exposición al amianto.

Según ha informado este lunes la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie), el Juzgado de lo Social número 2 de Donostia ha estimado la demanda de la viuda del operario, quien desempeñó tareas de mantenimiento en Pedro Orbegozo desde 1957, cuando aún era menor de edad, hasta el cierre de la planta en 1994.

La misma fuente ha precisado que en agosto de 2015 el extrabajador acudió a Osakidetza con fuertes "dolores lumbares" y fue diagnosticado de un adenocarcinoma pulmonar del que falleció un mes más tarde.

Posteriormente, en abril de 2018, el Juzgado de lo Social número 2 de Donostia ratificó que la muerte del operario era derivada de enfermedad profesional. Asviamie asegura que en el desempeño de su actividad el trabajador realizaba funciones que implicaban una "importante exposición a fibras de amianto".

Esta asociación ha criticado que la "escandalosa" actitud de la Inspección de Trabajo y del INSS que consideraron que "no se determina de forma concluyente la relación de causalidad entre el trabajo del operario y la enfermedad padecida".

Asviamie precisa que la sentencia que condena a Cofivacasa y Sidenor Industrial determina en sus conclusiones que "la empresa no realizó ninguna de las actuaciones a las que estaba obligada, que no se realizó ningún examen médico para detectar las consecuencias del amianto y que no se posibilitó la realización de la vigilancia sanitaria post ocupacional".

Esta agrupación ha vuelto a reclamar a los grupos parlamentarios que en el debate de los Presupuestos Generales del Estado incluyan una partida económica destinada a activar un fondo de compensación para resarcir a los trabajadores víctimas del amianto.