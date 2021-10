Los alumnos de Primaria podrán juntarse en el patio con los de su curso

Pamplona – En la reunión mantenida ayer entre Educación y las federaciones de padres y madres de Navarra, el departamento confirmó que los alumnos que sean del mismo curso podrán juntarse en el patio con mascarilla. En la actualidad, el alumnado sale al recreo con mascarilla (a excepción de los escolares de Infantil que tampoco la llevan en el aula) y sólo pueden interactuar con sus compañeros de clase. Sin embargo, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ya planteó el pasado viernes la posibilidad de que el alumnado de Primaria se pudiese mezclar con los de su mismo curso. De alguna forma se eliminan en ese momento los grupos estables de convivencia. En Infantil, al estar con mascarilla, seguirán por sectores.

Así lo trasladó ayer el departamento a las cuatro federaciones de madres y madres (Herrikoa, Concapa, Sortzen y Britila) en una reunión en la que trataron el tema de la jornada continua y también flexibilizaciones del protocolo sanitario. Educación desoyó sus peticiones en cuanto al horario pero se mostró más receptivo a la hora de flexibilizar. De hecho, se ha iniciado un procedimiento de consulta con los principales actores de la comunidad educativa.

No obstante, las federaciones de padres y madres trasladaron ayer una serie de peticiones a Educación para que vaya flexibilizando la actividad en los centros en vista de la buena evolución de la pandemia de coronavirus. Entre otras cuestiones, las apymas solicitan al departamento revisar la sectorización de los centros, ya que actualmente los centros están organizados por sectores, cursos, niveles... con el fin de no mezclarse y evitar contagios. Asimismo, reclamaron que se quite la mascarilla en las clases de Educación Física y que las tutorías sean presenciales.

Las federaciones trasladaron al departamento que son favorables a cualquier flexibilización en el ámbito escolar, si bien algunas de esas relajaciones de medidas no dependen de Educación, sino de decisiones conjuntas del Consejo Interterritorial.