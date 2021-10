ANFAS: autodefensa para fomentar la inclusión

con el objetivo conjunto de realizar actividad física y divertirse, la Asociación navarra en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (Anfas) dio ayer un taller de defensa personal para personas con discapacidad intelectual en el estadio Larrabide en Pamplona de 10.30 a 13.30 horas.

El taller estuvo dirigido por Arantxa Meca con la colaboración de Pablo Erice (ambos miembros de Anfas) y Begoña Echeverría, del Instituto Navarro de Deporte (IND). Lo que se busca con esta actividad es ofrecer un espacio confortable, seguro, controlado y accesible donde poder realizar diversas actividades físicas, respetando los ritmos diferentes de cada persona, así como crear un ambiente donde sea más importante la diversión que la exigencia y la competitividad que caracteriza a muchos deportes. "Estas personas también son ciudadanas y hay que darles la oportunidad como a cualquier otra", afirmó Meca, añadiendo que este taller genera un ambiente donde hay muchas diferencias entre las personas, y lo que se necesita es dar una respuesta, de alguna manera, a lo que necesita cada uno de ellos: "Acompañarles, escucharles, atenderles y ver sus inquietudes para que no caigan en la frustración".

La idea principal del taller giró en torno al judo y la defensa personal, una actividad física que engloba, aparte de la parte puramente técnica, acciones para la vida diaria. "Yo quiero que estas personas no vayan por la calle sintiéndose menos que nadie; tienen que ir con un porte, una seguridad y una presencia", aseguró Meca, mostrando que la intención del taller también era ayudar a las personas con discapacidad a defenderse en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Lo que buscaban fue dar una inclusión verdadera, "no solo sobre el papel".

También mencionó la importancia de ensalzar las habilidades de las personas en lugar de las dificultades: "Por eso hay que observar, ver, escuchar, para potenciarles y hacerles más fuertes". "Lo bonito es que en estas tres horas no hay diferencias entre unos y otros", apuntó Echeverría.

Uno de los ejercicios que practicaron fueron las caídas, primero hacia delante y luego hacia atrás; parados, andando y corriendo para los que se atrevieron. También ejercicios de bloqueo, de huida y desestabilización en caso de ataque, todos ellos dirigidos a darles a las personas participantes un recurso más para desenvolverse solas en situaciones difíciles. También se habló del espacio vital, de las posturas más adecuadas para no hacerse daño, de saber reaccionar y de las mejores formas de protegerse. "Y luego, no menos importante, todo lo que se está creando aquí en relaciones interpersonales, que es lo precioso de todo esto", matizó Meca, haciendo referencia al ambiente que generaron en el grupo, donde las risas, el apoyo mutuo, las conversaciones animadas y la interacción de las personas fueron visibles y pudieron, además de aprender, pasar un buen rato en ese punto de encuentro que se había formado.

La acogida y la actitud de los participantes fue muy buena, con mucho interés, motivación e ilusión por participar y mejorar, lo que supuso una respuesta muy positiva. "Si las personas se van contentas y han hecho un buen trabajo, nuestro objetivo estará cumplido", aseguró Meca.

La iniciativa del taller surgió, como contó Echeverría, a raíz de la línea presupuestaria que tiene el IND, de actividades deportivas accesibles. "Buscamos colaboraciones y acciones con entidades para que las personas con discapacidad puedan hacer práctica deportiva", explicó. En este caso, la colaboración entre Anfas y el IND, en la que se aunaron fuerzas para crear una oportunidad "preciosa" como la de ayer. También añadió la cercanía que buscaban como institución, mostrando que están aquí y también son personas que participan, y no solo la administración inaccesible e impersonal para muchos.

la importancia de la profesionalidad Respecto a las personas acompañantes, Echeverría subrayó la importancia de la calificación: "Muchas veces puede darse el caso de que no estemos lo suficientemente preparados o no nos hayan enseñado". "La profesionalidad es imprescindible, porque si no está abocado al fracaso, lo positivo se vuelve negativo y se consigue el efecto contrario", se mostró de acuerdo Erice. Meca también coincidió en la necesidad de tener a personas formadas que puedan dar una respuesta adecuada.

Además, esta iniciativa busca conseguir que se oferte esta actividad como algo con seguimiento, en lugar de limitarse a ser algo puntual y sin continuidad. La idea es que pueda seguir desarrollándose, y por eso se piensa en repetir la actividad en diferentes sitios. De hecho, los días 23 de octubre, 13 de noviembre y 27 de noviembre se repetirá el taller en Tudela, Tafalla y Santesteban, respectivamente. "No queremos focalizar siempre en Pamplona, sino dar cabida y respuesta a esas personas que vivan más lejos", relató Meca, haciendo alusión al derecho de participar y a la libertad de elegir si hacerlo o no que todas las personas tienen.

