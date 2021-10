Encontrado un vecino de Tafalla de 80 años que había desaparecido

Pamplona – Un vecino de Tafalla de 80 años fue encontrado en la madrugada del sábado después de que se activase un dispositivo de búsqueda al alertar su familia de que había desaparecido. El hombre salió de casa sobre las 16.00 horas del viernes y su familia esperaba que volviese sobre las 20.00 horas, tal y como hace todos los días. Sin embargo, pasada esa hora y al ver que no volvía, salieron en su búsqueda junto a la Policía Municipal de Tafalla. Al no dar con el varón, se alertó a SOS Navarra que movilizó un dispositivo de búsqueda formado por Bomberos de Tafalla, Policía Foral, Guardia Civil y la Policía Municipal de la localidad, a quienes se sumó a las 3.00 de la madrugada la brigada de perros de rescate, al no haber señales del hombre.

El desaparecido –que se había perdido– se presentó sobre las 6.00 de la mañana en su casa, visiblemente desorientado y fue llevado al centro de salud.