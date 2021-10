Desbordamientos de lava y desprendimientos tras la ruptura del cono

La nueva ruptura del cono del volcán de La Palma ha propiciado que en las últimas horas una gran cantidad de lava se mueva principalmente hacia el oeste, sobre la colada primigenia y la que discurre por encima de la montaña del municipio de Todoque.



Durante las últimas 24 horas, la evolución de la erupción ha estado marcada por la modificación y reconfiguración del cono principal del volcán, según el último informe del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) emitido a las 8,00 de esta mañana, hora peninsular.



La nueva ruptura del cono ocurrida en la tarde de ayer lunes ha provocado desbordamientos de lava y desprendimientos que han generado corrientes de aire, pero sin embargo no han afectado a la nueva colada que discurre hacia el sur y que actualmente se encuentra prácticamente frenada.





Imágenes detalladas de la erupción esta noche desde Tacande / Detailed images from the eruption tonight from Tacande #lapalma #ErupcionLaPalma #LaPalmaErupcion pic.twitter.com/ToqdkxxTLf

Hace unos minutos se ha partido el cono y ha provocado más desbordamientos de lava y desprendimientos que han generado corrientes de aire / A few minutes ago the cone broke and caused more lava overflows and landslides that have generated air currents #lapalma pic.twitter.com/1fRNovxJ3c