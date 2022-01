Las farmacias navarras vuelven a disponer de test antígenos con normalidad

El problema de suministro de test de antígenos de autodiagnóstico en las farmacias parece estar solucionado después de las graves dificultades de los últimos días de 2021, aunque tanto desde el Colegio de Farmacéuticos de Navarra como desde uno de los principales distribuidores, Nafarco, optan por mantener la cautela.

Íñigo Aguirrezábal, director gerente de Nafarco, explica que, aunque todavía es pronto para asegurar que no van a darse más problemas de suministro, ya están funcionando con normalidad. "Estamos un poco a la expectativa, pero parece que la avalancha ha parado. Justo el día de Nochevieja se repartieron como 50.000 test en toda Navarra y ahora mismo tenemos stock en el almacén. Estamos sirviendo a demanda, no estamos funcionando con cupos o limitaciones. Mañana recibiremos más, así que parece que, tal y como preveíamos, esta semana se regularizará el suministro. Si todo es normal, lo lógico es que sea así", manifiesta.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Navarra, Marta Galipienzo, confirma que las farmacias no están teniendo problemas importantes de abastecimiento, más allá de que, al estar todavía la demanda por encima de valores normales, pueda haber problemas en momentos puntuales, como las últimas horas del día. "Los distribuidores ya están sirviendo. A nosotros ya nos está diciendo todo el mundo que está recibiendo test con normalidad. Esperemos que no haya otro pico. Quizás todavía podría haber un problema de stock en la propia farmacia, pero eso se resuelve muy rápido. Situaciones de imposibilidad de abastecer yo creo que ya no se van a dar", aventura.

En cuanto a la alta demanda, aunque ha bajado algo respecto a los días en torno a Navidad, Galipienzo apunta a que se debe a que hay muchas personas que quieren "ver las consecuencias de la nochevieja, más que a la noche de Reyes", ya que si fuera por lo segundo deberían estar notándolo ya hoy, dos días antes, y no está ocurriendo.

También sobre esa demanda disparada, Javier Zulieta, doctor en el hospital del Monte Sinaí de Nueva York, elaboró un hilo en Twitter para tratar de explicar su funcionamiento, apuntando que este tipo de test "detecta si uno es contagioso o no, no si tiene covid o no". "También sirve para saber si uno se ha contagiado tras un contacto, pero si sale negativo hay que repetirlo frecuentemente (cada uno o dos días hasta por lo menos una semana) para descartar un falso negativo. Un test aislado antes de una cena no debe interpretarse como que uno no tiene covid, sino que probablemente no contagiara en ese momento".