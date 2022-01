Las fuertes precipitaciones ponen en alerta a los ríos navarros, que llegan el lunes al pico de la crecida

La jornada del domingo se sitúa como una de las más lluviosas de las últimas décadas

Todavía sin recuperarse del todo de las inundaciones históricas de hace un mes, los ríos navarros volvieron este domingo a situación de alerta tras las fuertes precipitaciones que se registraron durante el fin de semana, en especial el día de ayer. La Comarca de Pamplona ha despertado este lunes envuelta en lluvias, y se espera que la crecida de los ríos alcance su pico a lo largo de la jornada.



A las 10:30 de la mañana en nivel rojo permanecían el Arga en Pamplona y Etxauri, y el Arakil en Etxarren. El Arga a su paso por Pamplona alcanzaba 2,51 m y un caudal al alza de 271,76 m3. El Arga en Burlada, en alerta naranja, presentaba un nivel de 3,70 m y un caudal de 280 m3, con tendencia al alza; en Huarte 2,13 m y 78 m3, en descenso. El caudal del Arga a su paso por Etxauri alcanzaba los 913 m3/s, un valor próximo al de desbordamiento, cuando la media de los últimos 15 días era de 58,62, mientras que su nivel llega a los 5,81 metros, frente a los 0,71 de media de las dos últimas semanas. El Arakil en Asiáin bajaba con 4,80 m y 476 m3 de caudal.



Ríos desbordados y balsas de agua en Zulueta, Larraintzar, Etxalar, Uharte Arakil, Etxarri Aranatz, Arruazu, Urritzola, Asiáin, Iza y Miranda de Arga. Patrullas desplegadas...#Precaución pic.twitter.com/PP8vkusSwf — Policía Foral - Foruzaingoa (@policiaforal_na) January 10, 2022 A punto de finalizar un día pluviométrico histórico en el tercio norte de Navarra. Bera, Irurita o Irurtzun llegan a 90 mm,Beruete, Añarbe o Areso superan los 100 aunque el registro más extremo es el de Orreaga-Roncesvalles acercándose a 150 mm e igualando el registro del 9-12-21 pic.twitter.com/tpEDWasuO9 — AEMET_Navarra (@AEMET_Navarra) January 10, 2022

LA JORNADA DEL DOMINGO

Precipitaciones históricas

, todos ellos en la red secundaria, se encuentran cerrados al tráfico como consecuencia del desbordamiento de los ríos y la formación de balsas de agua causados por el temporal de lluvia que afecta a la mitad norte de Navarra. Las principales afecciones se producen en, que también se ha desbordado.A primera hora de esta mañana, desde el Gobierno se ha informado de que preocupa la situación que puede producirse en, donde el nivel del Arga ya es muy alto tras recibir la aportación del Ultzama y del Arakil con tendencia a seguir aumentando.Se encuentran cortadas por inundación las carreteras NA-30, accesos a Landaben, al formarse una balsa de agua en el paso subterráneo; NA-7520 (Arbizu-Lizarragabengoa) entre los pk 8 y 9; NA-2410 (Sakana), entre los pk 12,5 y 13,5 y desde el 15,3 al 16,9; NA-7010, (Astrain-Irurtzun) desde el 17,5 al 20,9 y en el pk. 11; NA-2316 (acceso a Zulueta); NA-1210 (Ventas de Arraitz-Endarlatsa) entre los pk. 40 y 41,5; NA-7065 (acceso a Urritzola); NA-4161 (Larraintzar-Iraitzotz), en el pk 0,3 y la CF-8210 (Ventas de Arraitz-Endarlatsa, antigua NA-1210) está cortada entre los pk. 37 y 38 por la formación de balsas en la calzada.Además, en la NA-170 (A-15-Santesteban) en el pk. 27,5 está cortado el carril en sentido Leitza por desprendimientos, y en la NA-137 (Burgui-Isaba-Iparralde) está cerrado el puerto de Belagua a partir pk. 55 (El Ferial) por ventiscas, hielo en la calzada y riesgo de aludes.El Gobierno de Navarra ha activado elante la intensidad de las precipitaciones de lluvia que vienen registrándose y que se mantendrán en las próximas horas. Tanto los niveles como los caudales de los ríos de la mitad norte registran desde ayer importantes aumentos y son varias las estaciones de aforo que miden valores de alerta, como las del Arga en Pamplona y Etxauri; Arakil en Etxarren y Urdiain; Baztan en Oharriz, Irati en Liédena y Salazar en Aspurz. Además están en prealerta las estaciones de aforo del Arga en Arazuri y Burlada, del Ega en Arquijas y Estella y del río Salazar en Aspurz.Por el momento, que se han desbordado, el resto de los cursos de la mitad norte han ocupado las zonas habitualmente inundables sin causar daños, incluido el Arga. El Servicio de Bomberos y la Policía Foral han tenido que intervenir, sobre todo en Bera y localidades de La Barranca, para realizar achiques y retirar, junto a personal de mantenimiento de carreteras, árboles caídos y desprendimientos de tierra y piedras que entorpecían el tráfico.Aemet activó el aviso de color amarillo por precipitaciones que, en la vertiente cantábrica, pueden alcanzar los 60 litros en 12 horas, con acumulaciones locales de hasta 100 litros en todo el episodio de lluvias, que está previsto que finalice a las 24 horas de hoy, lunes. El aviso de color amarillo se extiende al Pirineo Navarro por la posibilidad de que se produzcan nevadas con acumulación de hasta 5 cm. a partir de los 1.300 metros. Por debajo de esa cota las precipitaciones serán de lluvia y podrían recogerse 50 litros hasta la próxima medianoche, con registros locales de hasta 100 litros.A la vista de las predicciones meteorológicas, la persistencia de las lluvias y la necesidad de realizar el seguimiento de la situación pluviohidrológica, el director del Servicio de Protección Civil y Emergencias, José Javier Boulandier, activó este domingo, a las 14 horas, el nivel de preemergencia del Plan Especial de Emergencia por Inundaciones de la Comunidad Foral de Navarra.Aemet también tiene avisos amarillos por el riesgo de aludes en el Pirineo y de rachas de viento del noroeste de hasta 80 km/h en la vertiente cantábrica y de 70 km/h en la parte occidental de la zona centro de Navarra.El Gobierno de Navarra ruega precaución a los conductores ante la posibilidad de que se formen balsas de agua en las carreteras y aconseja consultar la red viaria antes de iniciar un desplazamiento en la web www.carreteras.navarra.es o en el teléfono 848423500. Así mismo recomienda no aparcar vehículos en las zonas habitualmente inundables y retirar los que se encuentren estacionados en ellas.Ya durante la tarde del domingo ha habido desbordamientos de ríos en diversos puntos de Navarra:. No obstante, los desbordamientos registrados no han causado grandes daños –más allá de inundaciones en las inmediaciones de los ríos y cortes de algunas carreteras–, aunque habrá que esperar a la crecida de la mañana del lunes. En cualquier caso, los niveles registrados el domingo y las predicciones para hoy están muy alejados de los vividos hace un mes con récords históricos.Por la tarde, los Ayuntamientos de Burlada, Villava y Pamplona han avisado a los vecinos de que retiraran los coches de las zonas inundables, así como que sacaran sus coches de los garajes. Tras lo acontecido hace un mes, los vecinos fueron previsores y por la noche todas las zonas de riesgo por inundación han quedado prácticamente vacías de coches. La precaución también ha llegado a la Ribera y Tudela también ha activado el nivel de pre-emergencia ante la previsión de aumento del caudal del Ebro el domingo y el lunes.Si la mayor crecida se ha producido en los ríos del tercio norte de Navarra fue porque el domingo se han registrado abundantes precipitaciones, área en la que más lluvias se han acumulado. De hecho, la Aemet ha activado el aviso de color amarillo y alertó de que la jornada del domingo puede convertirse en. La agencia ha explicado que en la estación de Roncesvalles se acumulaban ayer por la noche más de 100 l/m2 y, según ha apuntado la Aemet, "es perfectamente posible que sume otros 150 l/m2 hasta mañana lunes a la tarde".Asimismo, otras de las estaciones –en este caso del Gobierno de Navarra– en las que se han registrado precipitaciones abundantes son las de Goizueta, con 82 l/m2 en la jornada de ayer, y Etxarri-Aranatz, con 76,7 l/m2. En el caso de Pamplona, se han acumulado más de 57 l/m2.