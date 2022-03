El 60% de quienes sufren la covid persistente son mujeres

Salud detecta casos en reinfectados y una mayor afección en jóvenes

La 'covid persistente' se ceba con las mujeres, especialmente, con las jóvenes. Salud ha detectado un incremento de los diagnósticos de covid persistente en los últimos meses y en Navarra ya hay 180 personas que sufren esta dolencia, de las cuales el 60% son mujeres.

De hecho, según detalló a este periódico la especialista en Medicina Interna y coordinadora del registro de covid persistente en Navarra, Patricia Fanlo, el perfil de una persona afectada por covid persistente es el de una mujer, de unos 50 años, aunque en los últimos meses han registrado "muchos casos de mujeres jóvenes y adolescentes, de 13, 14 o 15 años".

La 'covid persistente' -o long covid, por su nombre en inglés- no es una enfermedad en sí misma sino que se trata del mantenimiento de los síntomas que provoca el coronavirus más de tres meses después del diagnóstico. Ahora, se cumple un año desde que Salud abrió el registro de afectados por covid persistente, tiempo en el que han sido diagnosticadas 180 personas, aunque seguramente la cifra sea sensiblemente superior.

"Ahora tenemos que ver el impacto de la sexta ola, porque ya nos están llegando personas, especialmente jóvenes, que se contagiaron antes de Navidad y que siguen con síntomas", detalló Fanlo, que sostuvo que aunque ómicron ha sido una variante más leve en cuanto a gravedad "no parece que vaya a ser más leve en cuanto a la covid persistente". Sobre por qué afecta más a mujeres que a hombres señaló que es algo que están estudiando: "Todavía no sabemos no sabemos a qué se debe, pero es paradójico porque, por ejemplo, tener un covid grave es más probable en varones".

Begoña sufre covid persistente: "Se me olvidó cómo se llamaba mi hijo"

Entre los casos que les llegan destacan las personas que presentan dolencias pulmonares, anosmia (pérdida del olfato y el gusto, aunque en menor medida con ómicron), cansancio, dolor muscular y de cabeza y pérdida de memoria o nieblas mentales. "Otra cosa que estamos detectando es que hay casos de reinfección que derivan en covid persistente, es decir, personas que pasaron bien el primer contagio y que en la segunda infección desarrollan covid persistente y con la misma gravedad de síntomas que el resto de casos", apuntó la médica.

Registro

180 casos en un año. A mediados de marzo de 2021, Salud puso en marcha el registro de afectados por covid persistente en Navarra. Un año después, se han diagnosticado 180 casos, de los cuales el 60% son mujeres. Además, gran parte de los afectados son personas jóvenes o adolescentes.