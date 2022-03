La nieve puede cerrar la autovía de Leitzaran en la noche del jueves a viernes

Ante la previsión de que la cota de nieve se sitúe por debajo de los 200-400 metros durante la noche de mañana jueves, 31 de marzo, y durante todo el viernes, 1 de abril, la Diputación de Gipuzkoa ha alertado del posible cierre de la Autovía de Leitzarán. Concretamente, de confirmarse los pronósticos meteorológicos, se produciría el cierre total de la A-15 en ambos sentidos, desde el enlace de Andoain hasta el enlace de Berastegi, en el tramo guipuzcoano.

En un comunicado, el departamento que dirige Aintzane Oiarbide ha informado de que "el corte de la carretera no se produciría hasta el inicio de la nieve y será el personal de la carretera y los agentes encargados de regular el tráfico los que acordarán, in situ, el cierre, si se diera la necesidad". Para la apertura de procederá de la misma manera: "Una vez amaine la nieve, se decidirá in situ si se dan las condiciones para abrir la carretera de forma segura".

En el caso de que se cierre la autovía, el tráfico se desviará a la carretera de Berastegi a Tolosa.

Asimismo, según ha recordado la Diputación, durante el cierre de la A-15, los camiones tendrán prohibida la circulación es por la carretera GI-2130. Deberán utilizar la N-I o la de Sakana para llegar a Gipuzkoa o salir hacia Navarra. Los vehículos ligeros podrán utilizar la vía de Tolosa a Berastegi y a continuación incorporarse a la A-15 en dirección Navarra. Los Forales de Navarra y la Ertzaintza colaborarán en la redirección del tráfico.

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha activado un grupo en la red social Telegram para que, en caso de riesgo de nieve, se pueda saber en todo momento si la A-15 está abierta o cerrada. Solo hay que introducir las palabras "ELURRA A-15 NIEVE" utilizando la lupa.

Quien no tenga una cuenta en esta red social también podrán acceder a la información desde el siguiente enlace: https://t.me/elurraA15nieve.