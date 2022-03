La Plataforma 0-3 mantiene su intención de ir a la huelga y pide a Gimeno que no impulse las aulas de 2 años

Trabajadoras de escuelas infantiles, que forman parte de la Plataforma 0-3 de Navarra, se reúnen esta mañana el grupo parlamentario del PSN con el objetivo de escuchar sus propuestas e insistir en sus reivindicaciones: la rebaja de las ratios o en su defecto duplicar el personal actual del ciclo 0-3 años, la mejora sustancial de las condiciones laborales de las trabajadoras y el rechazo a la creación de aulas de 2 años en los centros educativos."Queremos que desistan en ese planteamiento del consejero de Educación, Carlos Gimeno, de crear aulas de 2 años con el dinero que van a recibir de Europa en lugar de destinarlo a la mejora de las escuelas infantiles", ha afirmado Eider Garde trabajadora de escuelas infantiles, que ha reconocido que "después de varias movilizaciones no vemos otra salida que ir a la huelga". "Vamos a escuchar a ver qué nos dicen hoy pero el sentir de las trabajadoras es convocar una huelga y la idea es celebrar una asamblea la próxima semana para activar el paro", ha asegurado Garde.

Representantes de la Plataforma han mostrado su descontento con el nuevo currículo del ciclo 0-6 años, elaborado al albur de la nueva ley de Educación (Lomloe). "Hay aspectos de este decreto que no nos gustan nada. Nos parecen una agresión al ciclo 0-3 y no responden a la necesidades de la infancia de esas edades. Hemos hecho alegaciones y aunque sabemos que no va a servir para nada", ha reconocido Garde. El nuevo decreto, ha explicado, "establece que se podrá ofertar todo el ciclo 0-6 años en centros que ofertan el segundo ciclo (3-6 años) o al menos un año completo del mismo, que es una manera de blanquear las aulas de 2 años. Lo sabemos". Y es que, ha continuado, "hoy por hoy los centros no están preparados para acoger en sus instalaciones las necesidades que tienen los niños de 0-3 años, sobre todo, los de 0-2. Pero los de 2 años se absorben en el 3-6 con una dinámica de trabajo que no corresponde a su edad. Ahí vemos una agresión más y el enfado cada vez es mayor".

La plataforma rechaza la "opacidad" del Departamento de Educación por no ser claros en sus explicaciones. "En el BOE se publicó que Navarra va a recibir cerca de 12 millones de euros de Europa para crear 1.173 nuevas plazas y desde Educación nos transmitieron que no van a revertir en el ciclo 0-3 actual. De hecho ya se han activado los plazos de admisión en el 0-3 y no hay cambios. Entendemos que algunas plazas se ofertarán en alguna escuela infantil nueva que se está construyendo pero son todo suposiciones. Al preguntarles donde se van a invertir no nos dicen nada claro pero el consejero hace un mes hizo unas declaraciones abogando por crear plazas en centros de Segundo de Infantil (3-6 años)", ha afirmado Garde, que lo considera una "agresión brutal" tanto al ciclo 0-3 como a sus trabajadoras. "Educación va a colocar allí excedentes de Infatil y las que nos vamos a ir a la calle somos las trabajadoras del 0-3. Esta claro que ante una oferta gratuita de plazas en aulas de 2 años en centros públicos y la oferta elitista y cara que es el ciclo 0-3, las familias que no nos conocen se van a ir a lo gratuito y eso repercute en nuestros puestos de trabajo", ha argumentado.

En la actualidad, en Navarra existen aulas de 2 años en una quincena de centros escolares, casi todos concertados. "En estas aulas solo pueden trabajar maestras de Infantil a las técnicas superiores de Infantil no nos permiten trabajar salvo como auxiliares mientars que en las escuelas infantiles pidemos trabajar las técnicos superiores y maestras de Infantil. Con la creación de estas aulas se nos limita aún más nuestras salidas laborales", ha criticado Garde, que ha pedido al Gobierno de Navarra que no fracture el ciclo 0-3, ya que es uno de los "mayores valores" que tenemos en Navarra.

​Huelga



Esta plataforma ha convocado varias movilizaciones en las últimas semanas, la más reciente el pasado sábado en una manifestación en la que participaron trabajadoras de 45 escuelas infantiles (en Navarra hay 100). "Cada vez tenemos más apoyo y el malestar está in crescendo. Es una realidad a la que tendrán que responder", ha afirmado Garde, que reconoce que "la huelga era nuestro último recurso pero no vemos otro camino. Tenemos esperanza en que hoy pueda pasar algo. Lo hemos intentado por todos los medios, llevamos mucho años peleando y cuando se hizo una encuestra entre las trabajadoras el tema de la huelga lo apoyaba la mayoría".

La plataforma está activando el proceso de huelga, dando información a las trabajadoras y la próxima semana harán una asamblea prehuelga para resolver dudas.