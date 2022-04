El covid-19 desencadena una inflamación masiva

Un estudio dirigido por investigadores del Hospital Infantil de Boston (Estados Unidos) ha explicado por primera vez por qué el covid-19 provoca una inflamación grave en algunas personas, lo que da lugar a una dificultad respiratoria aguda y a daños multiorgánicos.



Sorprendentemente, el estudio, publicado en la revista científica 'Nature', también descubre que los anticuerpos que desarrollan las personas cuando contraen el covid-19 pueden provocar a veces más inflamación, mientras que los anticuerpos generados por las vacunas contra el covid-19 de ARNm parecen no hacerlo.





"Queríamos entender qué distingue a los pacientes con covid-19 leve de los graves. Sabemos que muchos marcadores inflamatorios están elevados en las personas con enfermedad grave, y que la, pero no habíamos sabido qué desencadena la inflamación", explica la líder del estudio, Judy Lieberman.Los investigadores analizaron muestras de sangre fresca de pacientes con covid-19 que acudían al servicio de urgencias del Hospital General de Massachusetts. Las compararon con muestras de personas sanas y de pacientes con otras afecciones respiratorias. También observaron elDescubrieron que el SARS-CoV-2 puede infectar a los monocitos (que actúan como "centinelas" o respondedores tempranos a la infección) así como a los macrófagos,. Una vez infectados, ambos tipos de células sufren una muerte ardiente (denominada piroptosis) que libera una explosión de potentes señales inflamatorias de alarma."En los pacientes infectados, alrededor del. Es una cifra importante, porque las células moribundas se eliminan rápidamente del organismo", afirma Lieberman. Al examinar el tejido pulmonar de las personas que murieron a causa del covid-19, descubrieron que aproximadamenteCuando los investigadores estudiaron las células en busca de signos de SARS-CoV-2, descubrieron que alrededor dely el. El hecho de que los monocitos y los macrófagos puedan infectarse con el SARS-CoV-2 fue una sorpresa, ya que los monocitos no llevan, el clásico portal de entrada del virus, y los macrófagos tienen bajas cantidades de ACE2.Lieberman cree que la infección de monocitos por el SARS-CoV-2 podría haber pasado desapercibida en parte porque los investigadores suelen estudiar muestras de sangre congeladas, en las que no aparecen las células muertas. El estudio también demostró que, aunque el SARS-CoV-2 era capaz de infectar a los monocitos y macrófagos,. Los investigadores creen que las células murieron rápidamente por piroptosis antes de que los nuevos virus pudieran formarse completamente."En cierto modo, la captación del virus por parte de estas células 'centinela' es protectora:. Pero la mala noticia es que se. En las personas más propensas a la inflamación, como los, esto puede descontrolarse", remacha Lieberman.