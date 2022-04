Escuelas infantiles de Navarra iniciarán una huelga indefinida a partir del 2 de mayo

Al menos la mitad de las 103 escuelas infantiles de la Comunidad Foral votarán el próximo lunes la propuesta de la Plataforma 0-3 de Navarra de convocar una huelga indefinida a partir de 2 de mayo. Su decisión es firme ya que consideran que el paro es el "único instrumento" para avanzar hacia unas escuelas infantiles "dignas", y se sienten respaldadas.

"Estamos más fuertes que nunca, que hemos conseguido unirnos a pesar de las dificultades. Las trabajadoras presentes en la asamblea celebrada el miércoles en Barañáin, muchas de ellas en representación de los equipos de las diferentes escuelas, nos dieron su apoyo a la decisión de ir a la huelga", asegura Eider Garde, trabajadora de una escuela infantil e integrante de la Plataforma quien avisa de que sólo se plantea suspender la convocatoria "si el Gobierno foral constituye una mesa de trabajo y negociación en torno al ciclo 0-3 años".

El descontento entre las trabajadoras del ciclo 0-3 ha ido in crescendo en las últimas semanas y, en la manifestación celebrada a finales de marzo en Pamplona, estuvieron presentes representantes de la mitad de las 103 escuelas infantiles de la Comunidad Foral, que atienden a unos 4.300 niños y niñas de 0 a 3 años y en las que trabajan algo más de un millar de personas. Ante la "falta de diálogo" del Departamento de Educación, la Plataforma ha celebrado varias movilizaciones con el objetivo de hacer visible sus principales reivindicaciones: la rebaja de las ratios o en su defecto duplicar el personal actual del ciclo 0-3 años, la mejora sustancial de las condiciones laborales de las trabajadoras y el rechazo a la creación de aulas de 2 años en los colegios públicos de Infantil y Primaria.

Esta última cuestión, que supondría fragmentar el ciclo, ha generado un enorme enfado entre las trabajadoras del sector. Y es que el pasado 27 de febrero el consejero de Educación, Carlos Gimeno, en una intervención en el pleno del Parlamento abrió la puerta a la creación aulas de 2 años en los colegios públicos de Infantil y Primaria, una opción que también permite el nuevo real decreto. Sus palabras dejaron claro que la posibilidad está sobre la mesa.

"Se está estudiando un plan de infraestructuras con los colegios de Infantil y Primaria y con las Administraciones locales (ya estamos recibiendo solicitudes), para crear bien escuelas infantiles o bien aulas de 0-3 en colegios de Infantil y Primaria", aseguró Gimeno en respuesta a una pregunta de Izquierda-Ezkerra sobre el reparto de las 1.173 nuevas plazas de 0-3 que se van a financiar con fondos europeos.

A comienzos de esta semana el consejero también se ha referido a la polémica y ha remarcado que "por repetir y repetir una cuestión no significa que sea cierta, y porque no se salga a desmentir determinadas informaciones tampoco es que sean ciertas, el departamento no ha dicho nada al respecto, no se va a fraccionar el ciclo 0-3". Una cuestión en la que ha insistido este mediodía aprovechando una pregunta de su compañero Jorge Aguirre.

Ante estas declaraciones, la Plataforma quiere dejar claro que "nonos hemos sacado de la chistera el tema de las aulas de 2 años y la fragmentacion del ciclo. Lo dijo en consejero en el Parlamento foral en el pleno del 27 de enero en respuesta a una pregunta de I-E". "El que esta mintiendo es el consejero Gimeno", han señalado Garde, quien considera que el Gobierno foral "nos está ninguneando".

"Consideramos que Educación está planteando un perverso modelo de gestión de la mayoría de escuelas infantiles de Navarra no facilita que avancemos hacia unas escuelas infantiles dignas", ha apuntado Garde, quien valora "muy positivamente" la participación en la asamblea pre huelga celebrada en Barañáin.

Más movilizaciones en abril



Así las cosas, la Plataforma ha pedido esta mañana las solicitudes para realizar las votaciones en las escuelas el próximo lunes con la previsión de iniciar la huelga el 2 de mayo. "La semana que viene conoceremos la respuesta y veremos si tenemos respaldo suficiente.

El día 23 convocaremos otra asamblea y seguiremos con movilizaciones a lo largo del mes de abril", ha indicado esta representante de la Plataforma, que ha dejado claro que "solo nos planteamos suspender la convocatoria si se crea una mesa de negociación del ciclo 0-3".