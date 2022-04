Cotona recoge firmas para incluir la terapia ocupacional en colegios

Pamplona – El Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Navarra (Cotona-Nalte) está llevando a cabo una recogida de firmas en la web osoigo.com para reclamar la "inclusión efectiva" de la Terapia Ocupacional (TO) en los centros educativos públicos de la Comunidad foral.

Según explica en una nota, uno de los objetivos de la TO es "lograr y posibilitar que los niños participen de manera satisfactoria en las actividades de la vida diaria fundamentales (actividades de cuidado personal, alimentación, movilidad...) así como aquellas que le resultan placenteras (actividades lúdicas)".

Para ello, los terapeutas ocupacionales realizan "una valoración y análisis del desempeño de cada niño/a, de las tareas que este desempeña, de su entorno y de su familia". "Esto contribuye a detectar las necesidades que limitan o dificultan la participación del niño/a y realizar un plan de intervención en el que se entrenan habilidades y actividades que favorezcan el desempeño y la participación en su vida diaria. Se trata de proponer actividades significativas que supongan un reto y que promuevan el cambio en y para el niño/a", resumen.

En la actualidad, los terapeutas ocupacionales están presentes en el equipo de Rehabilitación Infantil del Hospital Universitario de Navarra dentro del Programa de Daño Cerebral Adquirido Infantil, con un servicio de TO de dos días por semana para cubrir toda la población infantil de Navarra. Igualmente está presente en el ámbito de Atención Temprana aunque por el momento se encuadran en las plazas de Psicomotricidad.

COTONA reivindica "el reconocimiento y la consolidación del papel de la TO, y por tanto de nuestro perfil profesional, como agente promotor de salud, de autonomía y de participación, a través de la asignación de plazas de TO y la ampliación de la cobertura de TO a un número mayor de niños/as que precisan de nuestras intervenciones y que en la actualidad son escasamente cubiertas por los servicios públicos".

Igualmente, Cotona señala que en los últimos años ha abordado con el Departamento de Educación y el Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra "la importancia, la necesidad y la evidencia de la inclusión de perfil profesional de la TO en el ámbito educativo". Sin embargo, a pesar del "apoyo verbal" de estos organismos, "la realidad es que a día de hoy no se ha incorporado a ningún profesional de TO dentro de la red de centros educativos públicos".

"Si realmente como sociedad creemos en una educación inclusiva y de calidad, se hace necesario incorporar a los/as terapeutas ocupacionales al ámbito educativo, puesto que las intervenciones TO contribuyen a alcanzar el mayor grado de autonomía posible del niño/a", concluye.