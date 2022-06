EvAU en Navarra | Estudiantes brillantes

Son los mejores, pero no los únicos. Este reportaje recoge los testimonios de 11 chicas y 11 chicos que relatan su experiencia en la EvAU y un futuro que muchos dirigen hacia lo biosanitario y científico-tecnológico.

son los escapados del pelotón que integran los mejores estudiantes de la EvAU en Navarra. Veintidós jóvenes, once chicas y once chicos, que han estado muy cerca de alcanzar la máxima puntuación permitida (14). En concreto, el peraltés Alejandro Monroy Ostívar, de 18 años, se ha quedado a media décima de conseguirlo. El resto ha obtenido una nota superior a 13,5 con la que podrán acceder, sin problema, a la carrera que deseen. Las titulaciones biosanitarias son las preferidas por estos estudiantes, en concreto los dos mejores expedienes (Monroy y Ganix Mariñelarena, que tiene un 13,91)estudiarán Medicina en la UPNA. También son varios los que muestran interés por grados del ámbito científico tecnológico, como Física, Ciencia de Datos o Ingenierías, o dobles grados de la rama de Ciencias Sociales. En este reportaje no salen todos los que merecerían estarlo (el máximo era dos por centro) pero representan la importancia del tesón y el esfuerzo para conseguir sueños.

LEA TAMBIÉN El 97,73% de estudiantes presentados aprueba la EvAU en Navarra





Desarrollo de la EvAU

Exámenes optativos para subir nota

Alejandro Monroy Ostívar, del IES Ribera del Arga, es el mejor de la EvAU en Navarra y no andará lejos de serlo de todo el Estado. Quiere ser médico desde pequeño. Es peraltés, de 18 años ya cumplidos, y ha estudiado el Bachillerato de Ciencias de la Salud. "Quiero estudiar Medicina en la UPNA. Desde niño, desde hace muchos años, tengo mucho interés y quiero ser médico. Es muy pronto para saber la especialidad pero me gustaría algo que tuviera marcha, no me gustaría estar parado en un despacho", asegura Monroy. En su opinión, la EvAU es al final "un trámite, un repaso a lo que hemos visto durante todo el curso, que ya ha sido un año de mucho trabajo". De las asignaturas "me salió mal Lengua, aunque al final he sacado un 9,75". A Alejandro, que fue segundo en la Olimpiada de Biología, le espera un verano en el que disfrutar del gimnasio y la piscina y se confiesa seguidor de Osasuna. Lo celebrará en las fiestas de la Juventud de su pueblo, que empiezan enseguida.

Su compañero de tribunal Álvaro de Írizar Larrauri (13,727) del IES Benjamín de Tudela, tiene 17 años, cumplirá la mayoría de edad en octubre, y vive en el despoblado de Urzante (Cascante). Ha estudiado el Bachillerato de Ciencias de la Salud, "aunque igual tenía más sentido que estudiara el científico porque quiero decantarme por ese ámbito. Pero quería evitar Dibujo Técnico y así cogí Física como optativa". Este joven espera estudiar el doble grado de Matemáticas y Física en un centro de excelencia de la Universidad Politécnica de Catalunya. "Tengo familia en Barcelona, le tengo cariño a la ciudad y tiene buen ambiente". Álvaro ha estudiado el modelo Bachibac, cuyo sistema para examinarse de la EvAU es distinto. Se presentó para subir nota a Matemáticas, "donde saqué un 9 y esperaba más", y a Física (9,75) y Química (10). Antes de este examen ganó la prueba navarra de las Olimpiadas de Física y de Química y fue 3º en Matemáticas y en Nacional obtuvo una mención de honor y fue medalla de oro con 6ª plaza en Química.

Laura Enrique Embún, también del Benjamín de Tudela, es de Ribaforada y de 17 años. Además de realizar una EvAU fenomenal con 13,65, juega a baloncesto y toca el oboe en la banda de Música. Se decantó por el Bachillerato de Ciencias de la Salud y ahora mira a un futuro con Bioquímica o Biotecnología, en Bilbao o en Madrid. "Me gusta el tema de la investigación, es algo muy vocacional, aunque soy la primera de la familia que estudia Ciencias", asegura esta joven, quien considera que "la EvAU no es gran cosa si lo comparas con el resto del curso, que es donde haces el trabajo previo. En Biología y Química me ha ido muy bien y lo peor fue Historia".





Lucía Alegre Silva (IES Valle del Ebro) cumplirá 18 años en septiembre y, para entonces, ya habrá resuelto sus dudas. Esta joven de Arguedas ha sacado un 13,63 en la EvAU tras estudiar el Bachillerato Científico-Tecnológico y ahora se le abre un abanico de opciones. Las que ve más posibles para estudiar son Inteligencia Artificial en Donosti o Física directamente. "Mis primas son enfermeras pero a mí me gustó más la Física y las Matemáticas que la Biología cuando ya iba a Bachiller", afirma Lucía, que dice que en el primer examen le asaltaban los nervios, pero en cuanto lo terminó sintió un alivio. "Los nervios de antes son horribles, pero luego te das cuenta de que la EvAU es lo que has estado haciendo todo el curso. Solo se me atravesó Matemáticas, por los nervios de que cuenta dos veces, pero salió bien y he sacado 9,5". Ahora le esperan las vacaciones y las fiestas y el gusto por aprender idiomas.

Iñigo Aguirre Zazo ha estudiado el Bachillerato Científico-Tecnológico en el Padre Moret Irubide y vive en Sarriguren. Solo tiene 16 años porque de 4º de Primaria pasó directamente a 6º. Va un curso por delante y fue premio de la ESO de Navarra. Ahora ha sacado un 13,52 en la EvAU y quiere ir por Matemáticas, Física o Ingeniería. No lo ha concretado "pero me gustaría quedarme en Pamplona". Estudió las tres semanas anteriores "todo lo que pude" y luego sacó 10 en Historia de España e Inglés y dice que solo Matemáticas falló un poquito "porque tuve un par de despistes". Ahí ha sacado 8,75. El joven empezó a estudiar en Cardenal Ilundáin y dice que unos resultados así "son para estar contento". Este año ha dejado de jugar a baloncesto, pero le sigue gustando mucho, y también le llena el tiempo tocar de vez en cuando el piano.

El pamplonés Alberto Yustes Correro estudia en el instituto público Padre Moret Irubide de la Txantrea. Ha obtenido un 13,58 en la EvAU después de haber cursado el Bachillerato Científico-Tecnológico. Duda entre hacer una Ingeniería Eléctrica o un doble grado en Ingeniería de Telecomunicaciones y Biomédica. "Ambas incluyen ramas de las Ciencias que me apasionan y preferiría estudiarlas en Navarra rodeado de mi familia y amigos, sería una experiencia muy agradable. Fui relajado a la EvAU porque se parece mucho a lo que hemos visto en clase y no me resultó complicado", asegura. A Alberto le gusta mucho el deporte desde pequeño y es un gran triatleta y espera disfrutar esto yendo a la playa.

Carreras más demandadas

Interés por la Ciencia de Datos y lo biosanitario

Iñigo Huerga San Román, que hizo el Bachiller de Ciencias Sociales y el Internacional en el Colegio Irabia-Izaga, obtuvo una media de 13,85. "El examen me pareció adecuado. Lo único que pensaba que tendría mejor calificación en Filosofía que en Economía y ha sido al revés", señala en el descanso de un examen de C1 de italiano. Respecto a su futuro, este pamplonés de 18 años confiesa que no lo sabe. "Sé que quiero ir a Bélgica. Estuve estudiando en Francia dos cursos en la ESO y, quiero hacer la carrera en francés, porque me gusta mucho y se me da bien, pero aún no he decidido qué hacer. No quiero nada científico, sino más relacionado con la economía". Será ahora cuando deba finalmente decantarse, porque en Bélgica la preinscripción comienza a partir del 22 de junio.

Su compañero de colegio Javier Becerril Lusarreta logró una media de 13,72. Este estudiante de Bachiller Científico-Técnico asegura que ha estado "trabajando todo el año para conseguir una nota que me permitiera entrar en la carrera que yo quiero". Concretamente, el doble grado de Ingeniería de Telecomunicaciones e Ingeniería Biomédica en la UPNA. Respecto a la EvAU, considera que "si se trabajaba era un examen bastante asequible", aunque "sí que hay esa tensión por sacar la nota" deseada. No obstante, "ha sido un curso bastante intenso", concluye este vecino de Gorráiz de 18 años, que tiene "todo el verano para celebrarlo con la familia y los amigos".

Desde el IES Plaza de la Cruz, Iñigo Larraza de la Torre consiguió una media de 13,82. Este estudiante de Bachiller de Ciencias de la Salud sostiene que "no esperaba tan buenos resultados" de la EvAU. "Sabía que me había salido bien, pero no tan bien. La verdad es que estoy contento", indica el joven de 17 años, que quiere estudiar en la UPNA el doble grado de Ciencia de Datos y Biotecnología, que es nuevo, y, si no es posible, sólo Ciencias de Datos. Este vecino de Noáin explica que para la preparación "en el instituto nos ayudaron mucho. Hicimos muchos ejercicios similares a lo que plantean en la EvAU y, en cuanto a la prueba en sí, Matemáticas me pareció difícil, pero las demás creo que se ajustaban bien a lo que dimos". Ahora, como todos, después de "tanto trabajo duro", les toca disfrutar del periodo estival.





Marta Zariquiegui Prieto, alumna del colegio Claret Larraona, obtuvo un 13,66 de media. Tiene 17 años, cumplirá 18 en diciembre, y vive en Pamplona. Ha estudiado Bachillerato de Ciencias de la Salud y quiere estudiar el doble grado de Ciencia de Datos y Biotecnología, un grado de nueva creación que previsiblemente tendrá una nota de corte muy elevada, por lo que ha ido "muy bien preparada" a la EvAU. Se presentó para subir nota a Química y Biología.

Loreto Viñeta García, del colegio Miravalles-El Redín, cumplirá 18 años en diciembre y lo celebrará en San Sebastián, donde va a estudiar en el Tecnum, la escuela de ingeniería de la Universidad de Navarra. "Ya estaba seleccionada, por lo que no necesitaba nota para acceder, pero hasta el último día barajó ir a la Complutense, en Madrid, por lo que fue "a por la máxima nota posible", con su 10 de media en Bachillerato. A pesar de que podía pensar que tendría "algún punto menos en Historia y en Matemáticas", esta joven que vive en Cizur Menor terminó "tranquila" y confiada de sacar una nota similar a la que ha obtenido. Se presentó a Física y Matemáticas adaptadas a Ciencias Sociales para subir nota.

Su compañera de colegio Sofía Bergasa Ollaquindía (13,65 de media). Tiene 17 años y también cumplirá 18 en diciembre. Vive en Pamplona y ha estudiado Bachillerato de Ciencias Sociales. Esta joven va a estudiar Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra, lo que le ayudó a llegar a la EvAU "con menos presión", lo que "seguro" que le ayudó a conseguir la media que ha obtenido, una media que "no esperaba", aunque sabía que lo había hecho bien y terminó "muy contenta" los exámenes. Se presentó a Filosofía y Economía para subir nota.

Teresa Luisa Orueta Blanco, alumna de Jesuitas de Pamplona, nació en Tarragona aunque vive en Pamplona. Ha estudiado Bachillerato de Ciencias y está dudando entre estudiar Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto o el doble grado con Ingeniería Mecánica, en la Universidad Politécnica de Madrid. No esperaba que la nota que ha obtenido en la EvAU fuera tan alta, ya que aunque antes de comenzar estaba "convencida de que iba a por una buena nota", después de hacer los exámenes no estaba segura. "No sabía cómo iban a corregir los exámenes y tenía más dudas", explica esta joven que ha sacado un 13,55 de media. Se presentó a Física y Dibujo Técnico para subir nota.

La posibilidad de ir fuera

Estudiar en Salamanca, Madrid oDonostia

Desde Jesuitinas, Javier Ponz Casado obtuvo una nota de 13,89, unas de las mejores de toda Navarra. Vecino de Ansoáin y de 18 años, realizó el Bachillerato de Ciencia y Tecnología y se presentó a las optativas de Física, Química y Dibujo. La asignatura que más le preocupaba era Lengua, tanto por ser la que peor llevaba como por ser el primer examen. Una vez superada, realizó una EvAU casi perfecta, bajando solo al 9,5 en euskera. Ahora, quiere estudiar Ingeniería Industrial internacional en la Universidad Pública de Navarra y celebrar el final de curso con sus amigos, con los que se irá en unos días a Tenerife para disfrutar y descansar de todo el trabajo realizado. "Al final, los buenos resultados académicos no se consiguen solo estudiando. También hay que estar con los amigos, salir de fiesta y hacer deporte. Hay que encontrar ese equilibrio", asegura.

La estudiante de Maristas Paula BecerrilTarifa (Pamplona, 16/4/2004) obtuvo una nota de 13,7. Estudió bachillerato de Humanidades y se presentó en la fase voluntaria a Latín, Griego e Historia del Arte. Desde pequeña le han gustado mucho los idiomas. "Ahora mismo sé inglés y francés, pero me gustaría aprender alguno más. Quiero estudiar Traducción e Interpretación, probablemente en Salamanca". La alumna de Maristas ha llevado el curso "muy bien", pero no esperaba un resultado tan bueno. "Creo que nunca esperas sacar tanta nota y sí que me ha hecho mucha ilusión. Ahora, quedaré con mis amigos para celebrarlo".

Carlota Álvarez Urtasun (7/6/2004), estudiante del colegio Nuestra Señora del Huerto, alcanzó el 13,58 en una Selectividad muy especial. "Yo cumplía justo el primer día de la EvAU y ese día tenía cuatro exámenes, así que estuve hasta las 8 en la UPNA. Cuando vi que coincidía el día me dio bajón, pero luego estuve muy a gusto porque me junté con un montón de gente de mi edad y la verdad es que estuve muy contenta. Creo que me sirvió para afrontar los exámenes con positividad. Fueron unos días muy raros porque encima el jueves me operaron, la verdad es que me pasó de todo", relata. Carlota Álvarez hizo el bachillerato de Ciencias Sociales y, ahora, quiere cursar el doble grado de Derecho y Relaciones internacionales. "Prefería quedarme en Pamplona y ya tenía plaza fija en la privada. Sin embargo, ahora que he visto la nota que tengo empiezan los dilemas porque también podría hacerlo en Madrid. Tengo para elegir hasta el viernes".

La alumna de Liceo Monjardín Andrea Urdánoz Martínez (Pamplona, 15/9/2004) terminó la EvAU con una nota de 13,825. "Quería hacer Medicina y, como ya me habían cogido en la privada, fui más tranquila a la EvAU", asegura. Además, guarda buen recuerdo de un curso que ha superado de forma inmaculada. "La verdad es que segundo se ha pasado súper rápido y que no ha sido para tanto como la gente decía. Saqué un 10 de media en Bachillerato y las únicas que me han bajado un poco en la EvAU han sido Inglés y Lengua con un 9,75. La verdad es que estoy muy contenta y que lo celebraré con mis amigas y aprovecharé sobre todo para descansar. Por ejemplo, ahora mismo he aprovechado para ir a la piscina".

Nerea López, de Zizur Mayor y alumna de Teresianas, fue "tranquila" a la EvAU. "Tenía el curso bien encaminado, y salí con buenas sensaciones", explica. Por ello, no se extrañó cuando recibió ayer su nota: un 13,60, conseguido gracias a una nota media de 9,59 en Bachillerato de Ciencias de la Salud y aprovechando un buen examen en las optativas de Química y Biología. Ahora, el camino de Nerea tiene como destino Donostia, donde estudiará Fisioterapia en la Universidad de Deusto. "Tenía bien claro lo que iba a hacer, aunque no descarto en un futuro estudiar otra carrera", desvela. Pero no todo va a ser estar entre libros. "La semana que viene me voy de vacaciones con los amigos a Peñíscola", afirma alegre Nerea.

En el caso de Lucas Gallego, estudiante de San Cernin de Bachibac –un itinerario con el que se obtiene la doble titulación de Bachillerato español y Baccalauréat francés–, la EvAU la hizo hace un mes ya que la parte obligatoria, en francés mientras que en la UPNA se examinó de Biología, Química y Matemáticas, las asignaturas optativas. "Me imaginaba más o menos la nota, porque lo había preparado bastante" , reconoce. En el próximo curso Lucas, que ha obtenido 13,756, estudiará Medicina en la Universidad de Navarra, grado del que tiene previsto especializarse en Cirugía u Oncología, aunque "irá viendo" que es lo que más le gusta. De momento, y tras un año en el que "la parte final se ha hecho dura", tiene como próximo objetivo descansar en verano y viajar a Salou a finales de este mes.

Final de etapa

La recompensa a un año "duro e intenso"

Ganix Mariñelarena Goya ocupa el segundo peldaño en el podio de la EvAU de Navarra. Con una notaza de 13,91, este estudiantes del IES Iturrama podrá estudiar la carrera de Medicina en la Universidad Pública de Navarra. Mariñelarena reconoce que el salto de 1º a 2º de Bachillerato fue evidente "ya que había mucho temario y poco tiempo", pero este pamplonés llegó a la EvAU tranquilo. "Tenía algunos nervios pero al final pensé puedo con todo y estoy muy contento con el resultado", asegura Mariñelarena, que sacó todo 10 salvo en Matemáticas. Este pamplonés tiene claro que quiere estudiar Medicina. "Si no me daba la nota para entrar en la UPNA tenía pensado salir a otra comunidad autónoma", reconoce. Pero con un 13,91 podrá hacerlo. Y además podrá disfrutar de la experiencia de viajar en interrail ya que le ha tocado un viaje gratis en un sorteo.

Su compañero de instituto Ander Altxu Vidan (13,74) optará por otro camino. Aún no lo tiene claro pero su idea es cursar un doble grado de ADE con Derecho o Economía con Derecho, en su vertiente internacional, en la Universidad Pública de Navarra. "Ha sido un año duro pero bonito al mismo tiempo. Todos los compañeros prepándonos para la misma prueba, nos hemos apoyado entre todos...", afirma este joven de 18 años que cursó la modalidad de Ciencias Sociales. Reconoce que en las fechas previas a la EvAU "siempre se siente algo de presión y adrenalina pero estaba tranquilo porque había estudiado suficiente y estaba preparado". Ahora bien, Altxu no se esperaba lograr una nota tan alta. "Estoy muy contento ahora toca disfrutar del verano con familia y amigos", asevera.

La estudiante del IES Lekaroz, Nahia Gamboa Ancizar, de Doneztebe, reconoce que ha sido un año "intenso" pero "gracias al apoyo de mis profesores" ha logrado una nota: 13,58 "que no me esperaba". Con esta puntuación, esta joven intentará entrar en la Universidad Pública de Navarra para estudiar Medicina o en la Universidad de Cantabria, en Ciencias Biomédicas. "Aún no tengo claro. Voy a ver qué nota piden en Medicina y según eso decidiré mi futuro", afirma esta joven que ahora quiere disfrutar del verano después de un curso muy duro. Se lo merece. Como el resto de los estudiantes que protagonizan este reportaje. Y los que no están.