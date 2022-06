Legotronic y FSINGENIUM, vencedores en la First Lego League, un ejemplo para los jóvenes navarros

Los equipos Legotronic Beavers y FSINGENIUM, ganadores del campeonato mundial de la First Lego League y del Open de Estados Unidos de esta misma liga, respectivamente, fueron recibidos este viernes en el Salón del Trono del Palacio de Navarra por el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa, que les expresó su reconocimiento y agradecimiento "por convertir a Navarra en un territorio referente en este certamen internacional que versa sobre innovación y robótica" y por ser "embajadores" de la Comunidad Foral.

En este sentido, Cigudosa destacó que competiciones como la Frist Lego League contribuyen a fomentar las vocaciones científicas entre los y las jóvenes, acercando la ciencia y la tecnológica, "uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad".

De Igual manera, el consejero Cigudosa animó a las familias y mentores a seguir inculcando el valor de la ciencia y la tecnología a los más pequeños. "El método científico debe ser patrimonio de todas y todos porque sin ciencia no hay futuro", concluyó.

La First Lego League es un campeonato en el que participan unos 35.000 equipos de todo el mundo. Cada año se enfrentan a un desafío científico y a una mesa de pruebas que han de superar montando y programando un robot basado en componentes de Lego. En la edición de este año, el tema escogido ha sido Cargo Connet, por lo que los y las jóvenes han tenido que observar los problemas a los que se enfrenta el transporte de mercancías para hallar soluciones innovadoras que permitan ahorrar recursos y minimizar el impacto medioambiental.

Legotronic Beavers se alzó con el primer puesto del campeonato mundial de la First Lego League en un evento celebrado en abril en Houston, y en el que participaron más de un centenar de equipos. Allí, el equipo navarro presentó su robot, elaborado con piezas Lego, así como un proyecto innovador, consistente en una caja de embalaje reutilizable y plegable que buscaba reducir los residuos en compras on line, impidiendo que la mercancía sufriera daños.

Mentras, el equipo FSINGENIUM, de la empresa navarra FSGROUP Engineering, obtuvo la victoria absoluta en el Open de Estados Unidos de la Frist Lego League con su proyecto de innovación Air Package, una funda inflable, reutilizable y reciclable, que evita los sobre embalajes, empleando para ello un solo material y su robot FSINGENIUM Reusable Core, diseñado con técnicas avanzadas como AMFE, 3D, programación en Python y el uso de varios algoritmos.

"No esperábamos ganar, cuando nos lo llevamos fue muy emocionante"

Alejandro Alday es uno de los seis integrantes de Legotronic Beavers, equipo navarro de la Fundación MTorres y que completan Guillermo Cutillas, Xabier Amoztegui, Haritz Azpirotz, Jorge Yuste y Xabier Ochoa de Olza, junto a sus entrenadores, Pablo Aragón y Claudia Labat, y la coordinadora, Eva María García.

Alejandro tiene 16 años, vive en Mendillorri y estudia en el colegio San Cernin. Se unió al equipo en 2020 y afirma que se arrepiente "de no haber entrado antes". "Soy el que menos lleva en el equipo, este ha sido mi tercer y último año. Mi tío trabaja en MTorres y conocía el proyecto, pero no quería comprometerme a pasar tantas horas allí. Al final me convencieron. El primer año lo pasé genial y no dudé en seguir", explica.

Asegura que no esperaban ganar el campeonato. "El hecho de clasificarnos para nosotros ya era haber cumplido. Estábamos súper contentos, pero al final nos llevamos el premio y fue muy emocionante", relata.

Alejandro fue el elegido en su equipo para hablar ante los presentes, momento en el que aprovechó para dedicar unas palabras a Manuel Torres, fundador de MTorres. "Este fue y es su sueño más bonito hecho realidad. Todo se lo debemos a él y por ello le llevamos en nuestros corazones", concluyó.

"Otros equipos y jueces se impresionaban con lo que habíamos hecho"

Eunate Sáez es una de las once integrantes de FSINGENIUM, equipo de Sarriguren de FSGROUP Engineering y la Fundación FSIngenium que completan Ana Díaz, Carlos Arizcuren, David Cabrero, Eki González, Guillermo Prado, Ignacio Casado, Ion Recalde, Marina Sarría, Lucía Cabrero y Miguel Díaz.

Los integrantes que van desde los 10 hasta los 16 años de edad –Eunate tiene 15, por lo que le queda un año más en el equipo– y su principal reto este año es que han trabajado sin entrenadores, algo que "no se suele ver". "Nos reunieron y nos dijeron que habíamos aprendido lo suficiente y que podíamos conseguir grandes cosas estando solos. Dejaron el equipo en nuestras manos. Nuestra primera respuesta fue: 'vale, ¿cuándo empezamos?. Creo que tener este reto es lo que nos ha motivado para sacar tan buenos resultados".

Eunate destaca la emoción del momento de saberse campeona: "Habíamos trabajado mucho y veíamos como otros equipos y jueces se impresionaban con lo que teníamos y nos preguntaban cómo funcionaba. Sabíamos que estábamos entre los ocho mejores y cuando se llegó al segundo premio y no nos habían mencionado sabíamos que habíamos ganado. Fue muy emocionante", relata.