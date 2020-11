20 denuncias en Pamplona en el primer día de apertura de las terrazas, 13 por no llevar mascarilla

El dispositivo conjunto de la Policía Municipal de Pamplona y de la Policía Foral con motivo de la apertura de las terrazas de hostelería ha interpuesto 20 denuncias, según ha informado la Policía Foral.

Apertura de terrazas y nuevo dispositivo

20 han sido las denuncias puestas

2 a bares por incumplimiento de horario de cierre

13 por no llevar la mascarilla

3 por no guardar la distancia al fumar#Asino

Gracias a la mayoría por cumplir

Dos bares han sido denunciados por incumplimiento de horario de cierre, 13 personas por no llevar la mascarilla y 3 por no guardar la distancia al fumar.El informe epidemiológico número 47 del año 2020 del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra advierte en una de sus recomendaciones sobre la manera en la que están produciendo los últimos contagios de coronavirus detectados en la Comunidad Foral. Así, según lo expuesto por los especialistas, la mayoría de los contagios se producen a partir de personas que son asintomáticas y que, por tanto, desconocen estar infectadas. La transmisión del virus de estos positivos se produce cuando dichas casos asintomáticos, que desconocen portar la enfermedad, "tienen contacto estrecho con otras personas, es decir, estando más de 15 minutos a menos de dos metros de distancia, sin utilización correcta de las mascarillas por parte de ambas personas".

De esta forma, los técnicos de Salud Pública alertan de que el uso adecuado de mascarilla, guardar la distancia, reunirse en lugares exteriores bien ventilados y las demas medidas preventivas, deben mantenerse siempre que se produce el encuentro con una persona que no es conviviente habitual, independientemente del vínculo familiar o de confianza. Para concluir, y debido a la posibilidad de apertura ya de las terrazas para la hostelería, Salud Pública expone que "la limitación en el número de personas en las reuniones reduce el número de contagios que pueden producirse a partir de un caso, pero no garantiza el que no ocurran si no se cumplen estas medidas y se interrumpe el uso continuo de la mascarilla, por ejemplo, al beber, comer o fumar".

Los técnicos de Salud Pública exponen igualmente que "las medidas normativas tienen una eficacia variable en el control de la transmisión". En cuanto a dicha eficacia, recuerdan que "el confinamiento domiciliario ha demostrado ser muy eficaz para frenar la transmisión, pero su coste social y económico es muy elevado, y una vez levantado el confinamiento, su efecto se va perdiendo. Otras medidas como la reducción en el número de personas en reuniones, restricciones de aforo, restricciones horarias, confinamientos perimetrales, etc. tienen efecto modulador de la transmisión y pueden mantenerse a lo largo de más tiempo. Combinando varias medidas parece poder alcanzarse un control notable de la transmisión". Por último, exponen que "las medidas sanitarias, como el diagnóstico y aislamiento de los casos, y el rastreo y cuarentena de los contactos, son eficaces para prevenir contagios, pero pueden ser insuficientes para revertir el crecimiento de la epidemia en situaciones epidemiológicas desfavorables".



Parques infantiles

El Ayuntamiento de Pamplona reabrirá hoy las zonas de juegos infantiles cerradas desde mediados de octubre. El consistorio ha establecido como recomendación de carácter general un máximo de 20 niños y niñas en cada parque infantil para cumplir así los aforos establecidos por el Gobierno de Navarra. La Policía Municipal de Pamplona comenzó ayer a retirar los precintos colocados hace más de un mes para que esas zonas de juegos y columpios estén disponibles para su utilización a partir de hoy.

Tras conocer las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno de Navarra sobre aforos en los parques infantiles (50%), desde el Ayuntamiento de Pamplona se han analizado las superficies y ubicaciones de esas zonas que se encuentran repartidas por todos los barrios de la ciudad. Ante la diversidad de esos parques en cuanto a su tamaño o elementos y la dificultad, por ello, de determinar aforos máximos en cada una de las zonas, el consistorio ha establecido, con carácter general, un máximo de 20 niños y niños en cada parque.

Por su parte, Tudela abrió ayer los parques infantiles, que han estado cerrado durante más de 40 días, tras confirmarse los datos de estabilización epidemiológica. También abrirá las pistas deportivas al aire libre, que no se podían utilizar desde septiembre.