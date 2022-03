Condenado a 5 años de prisión tras intentar matar a cuchilladas a sus 3 compañeros de piso en Ablitas

Un vecino de la localidad de Ablitas, de 55 años de edad y de origen marroquí, Maamar R., ha sido condenado a cinco años de prisión por intentar matar a cuchilladas a uno de sus compañeros de piso en Ablitas, al que dejó en la UCI y con graves heridas, y lesionar también a otros dos que tuvieron que huir finalmente por la ventana de la casa.

El acusado ha aceptado la mañana de este jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra los hechos que se le imputaban después de que la Fiscalía y la acusación particular, que le pedía hasta 22 años de cárcel, dieran también su conformidad.

El procesado se encuentra en prisión provisional desde el momento de los hechos, en junio de 2020, y ha sido condenado por una tentativa de homicidio (3,5 años) y por un delito grave de lesiones (5 años). Se le aplicado la atenuante muy cualificada de haber actuado bajo el efecto del alcohol y la cocaína.

Tendrá que indemnizar a las víctimas con 41.840 euros, que se ha comprometido 15.000 euros en los primeros cuatro días y a 464 euros en 60 cuotas mensuales.

El acusado intentó apuñalar a los tres compatriotas a las 22.00 horas del 13 de junio de 2020 y ellos tuvieron que salir huyendo por la ventana en el transcurso de una discusión entre ellos. El encausado se encontraba en un domicilio de la calle Portal de la Concepción junto a otros tres varones también magrebíes.

"No me mates, no me mates"



En un momento dado, el agresor cogió un cuchillo de cocina y en repetidas ocasiones, presuntamente, se lo clavó a uno de ellos hiriéndole en el abdomen, cuello y brazo, mientras este último le decía "no me mates, no me mates". Parte de estos hechos fueron presenciados por otro de los inquilinos, el cual fue a pedir ayuda a un tercer residente.

Este, al salir de la habitación en la que se encontraba, no pudo ver el cuchillo que llevaba el investigado, que acabó hiriéndole en un brazo. Seguidamente, el otro inquilino se fue por las escaleras para escapar y el encausado lo persiguió. Por ello se lanzó finalmente por una ventana y sufrió lesiones en la espalda.

Los otros dos heridos también escaparon del lugar como pudieron. Uno de ellos saltó una tapia para huir de la casa y el otro, que se encontraba sangrando, fue ayudado por el anterior para escapar. El investigado saltó también una tapia de unos tres metros de altura y se lanzó al exterior de la parte trasera de la vivienda. Finalmente, el autor se metió en su vivienda donde fue arrestado por el Grupo de Intervención Especial de la Policía Foral.





AFECCIÓN EN COLON E INTESTINO



El primer herido fue ingresado en la UCI del hospital Reina Sofía de Tudela, con afectación de las heridas en el colon e intestino delgado y se le tuvieron que practicar tres intervenciones quirúrgicas. Estuvo de baja 378 días hasta que pudo sanar las lesiones, aunque padece numerosas secuelas tanto físicas como estéticas, e incluso una limitación para actividades específicas de desarrollo personal. mientras que los otros dos heridos fueron dados de alta.