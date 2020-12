Una emocionada Merkel pide a los alemanes tomarse "en serio" las restricciones

La canciller alemana, Angela Merkel, reconoció este miércoles que las vacunas que se puedan poner en los tres primeros meses de 2021 no serán suficientes para suponer un "cambio significativo" a nivel epidémico en el país.



Merkel realizó estas declaraciones al intervenir ante el pleno del Bundestag (cámara baja) para defender los presupuestos del año que viene, que prevén un endeudamiento nuevo de 180.000 millones de euros para combatir la crisis desatada por el coronavirus.



No obstante, la canciller subrayó que si se puede empezar a vacunar a los grupos vulnerables y al personal sanitario a partir de primeros de año "se habrá ganado mucho".



Habló luego de una mezcla de sentimientos, por todo lo logrado en apenas diez meses de pandemia -por ejemplo en el ámbito científico-, pero advirtiendo de las grandes dificultades que quedan aún por delante.





