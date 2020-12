La UE pacta elevar al 55% la reducción de emisiones en 2030

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea acordaron este viernes fijar en un 55 % su posición negociadora para la reducción de emisiones de efecto invernadero para el año 2030 respecto a los niveles de 1990, tras una maratoniana madrugada de negociaciones.



"Europa es líder en la lucha contra el cambio climático. Hemos decidido reducir nuestras emisiones de efecto invernadero al menos un 55 % para 2030", escribió en Twitter el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.





Europe is the leader in the fight against climate change.



We decided to cut our greenhouse gas emissions of at least 55% by 2030. #EUCO pic.twitter.com/XfoCacHoq0