Bruselas responde a Polonia que hará prevalecer el Derecho europeo

La Comisión Europea ha recibido con "gran preocupación" el fallo del Tribunal Constitucional de Polonia que considera incompatibles con la Constitución las leyes comunitarias porque es una sentencia que "pone en duda los principios" de la UE y que Bruselas va a examinar en detalle para tomar medidas.



"Vamos a utilizar todos los instrumentos a nuestra disposición para garantizar que los principios fundadores de la UE se respeten", ha declarado el comisario de Justicia, Didier Reynders, en una rueda de prensa en Luxemburgo, donde participó en una reunión de ministros de Justicia de la UE.





We reaffirm the founding principles of the Union's legal order:



?? EU law has primacy over national law, incl. constitutional provisions



?? All rulings by @EUCourtPress are binding on all Member States' authorities, incl. national courts



