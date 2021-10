Von der Leyen a Polonia: "La CE defenderá la primacía del Derecho europeo"

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, subrayó este viernes que usarán todos los "poderes" disponibles para defender que el Derecho europeo prima sobre la legislación nacional, después de que el Tribunal Constitucional polaco emitiese ayer una sentencia que contradice este principio fundacional de la Unión Europea.



"Estoy profundamente preocupada por la sentencia de ayer del Tribunal Constitucional polaco. He dado instrucciones a los servicios de la Comisión para que la analicen a fondo y con rapidez. Sobre esta base decidiremos los próximos pasos", dijo Von der Leyen en una declaración distribuida a la prensa.





Deeply concerned by the ruling of the Polish Constitutional Tribunal.



???? is a community of values & laws. We will uphold the founding principles of the EU's legal order.



Our utmost priority is to ensure that the rights of Polish citizens are protected.https://t.co/QcL2K0vltj