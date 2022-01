Fallece el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli

El presidente del Parlamento europeo, el socialista David Sassoli, ha fallecido en la madrugada de este martes en Italia en un hospital donde fue ingresado hace dos semanas, según ha confirmado su portavoz, Roberto Cuillo.



Sassoli, de 65 años, ha fallecido a la 1.15 horas de este martes en el Centro de Referencia Oncológica de la ciudad de Aviano, situada en la provincia de Pordenone, en el noreste del país.





The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours.