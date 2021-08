Juanma Castaño se enzarza en Twitch con Ibai Llanos: "Llevo desde los 16 con una grabadora"

La breve entrevista que Ibai Llanos le hizo a Leo Messi el mismo día de su presentación con el PSG ha provocado ciertas envidias entre algunos periodistas, entre ellos Juanma Castaño, quien intentó aclarar ante el 'streamer' el tuit que publicó y que provocó una avalancha de reacciones en las redes sociales.



"Yo no entiendo nada. Punto. Cada uno que interprete lo que quiera", escribió en Twitter el periodista asturiano, mientras Llanos hablaba con Messi. La interpretación que hicieron muchos, pues precisamente eso, envidia. Y es que lograr entrevistar al astro argentino siempre ha sido harto complicado para los profesionales de los medios y el hecho de que lo hiciera Llanos, justo el día de su aterrizaje en el equipo parisino, ha levantado ampollas.





Yo no entiendo nada. Punto. Cada uno que interprete lo que quiera. — Juanma Castaño (@juanmacastano) August 11, 2021

El problema de Juanma Castaño es el de mucha gente: no está al día con las nuevas formas de comunicación, y, en lugar de querer comprenderlas, prefiere tirarlas por tierra con el argumento rancio de siempre. pic.twitter.com/MCPzJbLB3t — Lidia (@Lidia_Rguez_) August 12, 2021

Vas a defenderte al directo de Ibai, quedas mal porque no paras de hablar cosas sin sentido y acabas filtrando que estas con Helena Condis.



Juanma Castaño acaba de hacer el mes. pic.twitter.com/6wiv864YEj — Ander Ortega (@ortega__ander) August 12, 2021

Para intentar aclarar su tuit, ambos se citaron en Twicth bajo la atenta mirada del también periodista deportivoquien ejerció de moderador. El presentador del 'El Partidazo' de Cope atribuyó sus palabras al desconocimiento del medio en el que Ibai se mueve como pez en el agua. "A mi, que puedo ser un clásico, me resulta una pantalla como que me abruma un poco, que me asusta". "No controlo este tipo de comunicación. No digo que sea malo o bueno, te lo juro por Dios", señaló Castaño en un momento de la conversación.El periodista recordó que el es un, de un periodismo clásico: "Llevo desde los 16 años con una grabadora, aquí todos nos hemos hecho a nosotros mismos también". A lo que el 'streamer' respondió: "Te estás tomando como un ataque personal ciertas cosas que te han podido decir otros compañeros. Tu problema realmente es el desconocimiento. Es otra manera de hacer las cosas".En cualquier caso, Juanma Castaño quiso dejar claro que en ningún momento se trató de ninguna crítica al trabajo de Ibai (), sino que más bien buscaba reivindicar la figura del periodista deportivo. "Perdona, nosotros no estamos haciendo una mierda de trabajo. Porque Ibai tenga a Messi no significa que nuestro año de trabajo haya sido una mierda, o que el periodismo deportivo sea una mierda".Por otro lado, un descuido de Castaño con su móvil desveló la relación que mantiene con la también periodista