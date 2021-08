Este es el embarazoso momento del encuentro entre Ibai Llanos y Messi

Leo Messi ha sido presentado oficialmente esta mañana como nuevo jugador del PSG en el estadio Parque de los Príncipes. Entre los asistentes del acto estaba el popular streamer vasco, Ibai Llanos, quien ha tenido la oportunidad de hacerle algunas preguntas al futbolista.



A lo largo de esta charla distendida los dos protagonistas han compartido una escena peculiar (y con toques de 'Tierra Trágame). El hecho anecdótico se produjo después de que Llanos le pidiera a Messi que firmara las dos camisetas para sortearlas entre los más de 320.000 usuarios que estaban siguiendo la retransmisión en Twitch.



No obstante, el rotulador que había cogido el astro argentino era oscuro, por lo que no se apreciaba su firma en la tela de la camiseta. Ahí es cuando Llanos se dio cuenta de un pequeño despiste: "Ostras, no me he traído el rotulador".



"Lo estamos pasando todos mal, yo el primero", ha comentado Llanos durante esos instantes que ha tardado en conseguir repuesto. Por suerte, un empleado del club pudo 'sacarle del aprieto' y prestarle un boli. Antes de despedirse del futbolista, añadió agradecido: "Increíble Leo, dándolo todo para poner la firma".







PRIMERA APARICION DEL MEJOR DEL MUNDO EN TWITCH pic.twitter.com/6yysEzMx0x — Ibai Out Of Context (@IbaiOut) August 11, 2021