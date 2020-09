El cine es un viaje, tal y como reconoció ayer el director y presidente del jurado de la Sección Oficial, Luca Guadagnino. Por supuesto, hay viajes de todo tipo. Por un lado, está el que emprendió Matt Dillon (en la imagen) en busca de un músico cubano. Por otro, el que hace el protagonista de Any crybabies around? para enmendar los errores del pasado. Y, por último, están los que no se toman por decisión propia, aquellos que muestra Nomadland (última vencedora en Venecia), los de las personas que el sistema ha escupido a los márgenes de la sociedad. Pero sea cual sea ese viaje, siempre es al centro de uno mismo, sobre todo, cuando se tiene que hacer frente a la marcha de los que nos han dejado, en todos los casos demasiado pronto. Y no tengan duda, la mejor manera de despedirse es con un "Nos vemos en el camino".