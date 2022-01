Morgan: "Dedicarse a la música es una sensación de precipicio continua"

Tras un tiempo alejados de los escenarios, Morgan está de nuevo en carretera para presentar su tercer disco, The River and The Stone (2020). El rock, el folk y el soul se citan en las nuevas canciones de la banda, que vuelve a exprimir su fórmula de no tener fórmula concreta. Y que funciona: con su anterior trabajo, Air (2018), se convirtieron en los grandes triunfadores de los Premios MIN de la música independiente con cinco galardones, incluidos Mejor Artista y Mejor Álbum del año. En Pamplona actuarán en Baluarte, como plato fuerte del SantasPascuas y en una cita para la que están a la venta las últimas entradas: "Alucinamos que con el tipo de música que hacemos, vayamos este fin de semana a Pamplona y venga tanta gente a vernos", apunta su guitarrista y vocalista Paco López.

Echando la vista atrás, si repasamos sus conciertos en Pamplona, bien podrían resumir el crecimiento exponencial de Morgan: en 2017 debutan en Civican, después han actuado por partida doble en Zentral y ahora toca Baluarte.

–Sí, recuerdo ese primer concierto y para nada esperábamos que se fuese a acercar tanta gente a vernos, los primeros sorprendidos fuimos nosotros. Desde el principio se nos dio mucho cariño en Pamplona, luego los dos en Zentral, que es una sala importante y grande, estás lejos de casa y aún así... Es una de las ciudades en las que tenemos más respuesta de público.

Sólo les queda el recinto más grande de la capital, el Navarra Arena, pero ya lo van a visitar acompañando a Fito en su gira como teloneros...

–(Risas). Sí, podemos hacer un check, no doble pero por lo menos sí uno€

¿Qué supone para Morgan embarcarse en una gira de esta magnitud, acompañando a un artista referente como es Fito?

–Estar invitados en una gira de ese calibre como es la de Fito es una experiencia que va a ser inolvidable. Aparte de que el equipo y la banda tienen esa filosofía de disfrutar de la música y pasarlo bien, tener la oportunidad de tocar en sitios así... Va a ser seguro una cosa muy especial.

El último disco de Morgan, The River and The Stone, vio la luz en octubre del pasado año, tras meses de trabajo. De hecho, cuando finalizaron su anterior gira, ya habían avisado que se iban a tomar el año de 2020 para descansar, componer... pero claro, no contaban con una pandemia de por medio.

–Sí, queríamos tomarnos un tiempo, pero no tan largo (risas). Entonces, de primeras, intentamos sacar la virtud de la situación y aprovechar ese tiempo en que no teníamos otra cosa que hacer más que trabajar para darle así mucho tiempo a los temas. Nos juntábamos en una casa de lunes a viernes, teníamos ahí montados los instrumentos en el salón y vivíamos ahí toda la semana, luego el fin de semana cada uno a su casa, para no matarnos probablemente (risas). Pero fue muy guay, no sólo por el hecho de tener tanto tiempo para respirar y tomar perspectiva sobre las canciones, sino incluso para hablar de música y de lo que queríamos hacer. La preparación ha sido totalmente distinta a los otros dos discos –North (2016) y Air (2018)– . El segundo salió casi inmediatamente después de que terminásemos la gira del primero y para North, empezamos en 2012 a ensayar sin ningún tipo de prisa y sin saber qué queríamos hacer con esos temas.

Sin perspectiva.

–Exacto. Así que este tercer disco ha sido distinto, sabíamos que queríamos hacer un disco dándole ciertas características.

¿Y qué características buscaban?

–Intentábamos que las propias canciones nos llevasen a un sitio, no poner demasiados muros y divertirnos con las posibilidades que te daba el tema, sin conformarnos con algo cuando sabíamos que ya nos sonaba a otra cosa que habíamos hecho. ¿Por qué no probar? Este disco para nosotros es bastante punto de inflexión en ese sentido y hemos abierto un camino que no sé si en un futuro lo seguiremos o no... Pero sí que hemos experimentado, sin ser un volantazo, porque tampoco nos salía natural que lo fuese. Estamos contentos porque es una mezcla de lo que nos salía natural y de las ganas de investigar e invertir tiempo en ideas.

Entonces, si entendemos este disco como un viaje, ¿a dónde les ha llevado como banda?

–Desde luego es un viaje muy introspectivo y reflexivo el que ofrece el disco, también por las circunstancias que nos rodeaban a todos. Aunque sea de manera inconsciente te influye, al final es tu estado de ánimo y han sido muchos meses en situación de incertidumbre. No sabría decirte dónde estamos o a qué sitio queríamos ir, pero creo que sí se respira el ambiente que nos rodeaba.

El tema que abre el LP, Hopeless Prayer –que podría traducirse al castellano como Orador Desesperanzado–, ¿es el pistoletazo de salida de un disco quizá algo oscuro?

–Sí, es un disco más oscuro en muchos sentidos, pero con la luz al final del túnel: siempre tiene que haber un hilo de esperanza. Es lo que llevamos haciendo siempre, dentro de lo mal que puedes estar, buscamos siempre ese punto de sentirse bien. Es difícil de explicar, aunque sí que este disco es un poquillo más oscuro, pero sin caernos en el pozo.

En este viaje encontramos diez temas –nueve en inglés y uno en castellano– donde de nuevo juegan con el folk, el rock y el soul, para esquivar etiquetas convencionales. Y es la suya una propuesta musical que desde un inicio se ha alejado de los parámetros más comerciales...

–Sí, de hecho nos alucina que con el tipo de música que hacemos, podamos ir este fin de semana a Pamplona y venga tanta gente a vernos. Hacemos una cosa distinta por las razones que sean, sin forzarlo... Desde luego es lo que nos sale, pero yo tengo un montón de amigos muy talentosos haciendo lo que les sale y no tienen las oportunidades que nosotros estamos teniendo... O sea que es flipante y lo estamos viviendo con mucho agradecimiento y cariño, e intentando disfrutarlo.

Dicen que el tercer disco es el de la confirmación, pero da la sensación de que Morgan durante estos años, con sus dos discos, ya había adquirido cierta consolidación, ¿no?

–No lo sé porque cuando la gente habla de consolidarse, a lo mejor es por la imagen que se han creado de ti. Cuantos más discos saques, puede confirmarse esa idea que tenían o disuadirla y decir: "hostia, esta no es la banda que yo pensaba". Nosotros no podemos forzar nada, sólo hacerlo siempre lo mejor que podamos. Yo que sé, espero poder vivir de esto toda la vida, esto es todo lo que te pudo decir (risas). Lo que pasa que este oficio es muy cabrón, pero para nosotros la prioridad siempre va ser la música. Y si me tengo que dedicar a otra cosa y dormir tranquilo por las noches porque siempre hemos priorizado lo que para nosotros es importante, pues oye, qué le vamos a hacer. Nunca se sabe, por eso tampoco te puedes acomodar demasiado, porque este trabajo, por la experiencia que tengo hasta ahora, es una sensación de precipicio continua en la que no sabes si se va a acabar mañana.

¿Precisamente el no acomodarse y salir de la zona de confort es uno de los motores para seguir ahí?

–Bueno ahí te puede venir un poco la duda, porque si has encontrado una cosa que funciona, puedes decidir seguir haciéndola ya que de esa manera te aseguras un asiento... Y es respetable que haya gente que piense así, pero yo que sé, sólo se vive una vez y hay que intentarlo. Una vez has conseguido una cosa que ves que funciona, pues vamos a intentar llevarla un poquito más allá y a ver qué sale. Para hacer algo realmente extraordinario, tienes que tomar medidas que estén fuera de lo normal e intentar otra cosa. Es siempre una búsqueda.

De cara al concierto de este sábado en Baluarte y para aquellos que no hayan visto a Morgan en directo: ¿qué tres palabras resumen un concierto de la banda?

–Un viaje, un gozo y diversión. Bueno, es lo que me gustaría conseguir, otra cosa es que se consiga (risas).

Llegarán a Pamplona tras la noche de Reyes, ¿qué les han pedido para este 2022?

–Con seguir tocando somos felices, es todo lo que pedimos. Lo pedimos año tras año, sin dar nada por sentado porque todo es muy frágil y hay que estar siempre ahí al 100%.