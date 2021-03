Agenda de ocio de Navarra del domingo 21 de marzo

Cartel de la película "Non dago Mikel?"

Música, teatro, cine, museos, exposiciones, cursos...

Rock, jazz, folk

ROCKSTARS Martes 23 de marzo a las 19 horas en la sala Errizar (pueblo viejo de Sarriguren). Versiones de los grandes éxitos del rock. Aforo limitado. Inscripciones a través de la web municipal en el formulario habilitado a tal efecto en el apartado inscripciones.

Música clásica

FORMA ANTIQUA Domingo 21 de marzo a las 12.30 horas en la iglesia de San Miguel de Estella. Concierto del Día Europeo de la Música Antigua. Precio: 12 euros y 6 euros (con carné joven).

ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN DE SANGÜESA Lunes 22 de marzo a las 19.30 horas en el Auditorio del Carmen de Sangüesa.

ESCUELA DE MÚSICA DE BERRIOZAR Conciertos a las 19 horas en la Escuela de Música.

>Lunes 22 de marzo, violín, bombardino y saxo.

>Martes 23 de marzo, piano.

>Miércoles 24 de marzo, guitarra eléctrica y txistu.

>Jueves 25 de marzo, flauta travesera y trombón.

>Viernes 26 de marzo, acordeón trikitixa y bajo.

FESTIVAL DE MÚSICA SACRA A las 20 horas. Entrada libre, hasta completar los aforos establecidos en cada lugar.

>Lunes 22 de marzo en la Catedral de Santa María de Pamplona, concierto Rincones de polifonía en una catedral. Coro y glosas al órgano. De Ramos a Pascua con los organistas Raúl del Toro y Julián Ayesa. Participarán músicos y cantantes como Javier Navascués, Francisco Fernández, Laura Montoro y Cristina Zoco.

>Martes 23 de marzo en la iglesia de Santo Domingo, concierto Sacred polyphonic playing a cargo del pianista Fran Cruz Plaza.

>Miércoles 24 de marzo en la iglesia de Santo Domingo, el Cuarteto Fluencias (Liesbeth Baelus y Grazyna Romanczuk: violinistas; Robert Pajewski: violista: y Dorota Pukowkink: cello) interpretará Las siete palabras de Haydn.

ENSEMBLE PYGMALION La Pasión según San Mateo. Dirección: Raphaël Pichon. Miércoles 24 de marzo a las 19 horas en Baluarte. Precios: 21 / 32 / 45 euros.

ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA A las 19.30 horas en Baluarte.

>Jueves 25 y viernes 26 de marzo, concierto Clásicos para siempre. Dirección: Georg Mark.

CORAL ELKARREKIN Concierto Arco Iris-Ortzadar. Sábado 27 de marzo a las 19 horas en el Auditorio de Berriozar. Precio: 3 euros.

Teatro / Danza

GALITOOM Golulá (títeres, marionetas y teatro de objetos). Domingo 21 de marzo a las 18 horas en el centro cultural de Noáin. Entradas agotadas.

DEMODE PRODUKZIOAK Porrutata-ni puerro ni patata. Domingo 21 de marzo a las 18 horas en la Escuela Navarra de Teatro. Precio: 6 euros.

NACHO FRESNEDA Y ÁLVARO RICO Dribbling (Regate). Domingo 21 de marzo a las 19 horas en el Teatro Gayarre. Autor y dirección: Ignasi Vidal. Precio: 20 euros.

PAULA VALLUERCA Madame señorita Questlon. Domingo 21 de marzo a las 19 horas en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva. Precio: 6 euros.

TXALO PRODUCCIONES La coartada. Domingo 21 de marzo a las 19.30 horas en el Teatro Gaztambide de Tudela. Con Gorka Otxoa, María Castro y Miguel Hermoso. Precio: 22 euros.

TXIRRI, MIRRI ETA TXIRIBITON Bart non ote nintzen ni? Domingo 21 de marzo a las 17 horas en la Casa de Cultura de Olazti / Olazagutía. Precio: 3 euros (anticipada) y 3,50 euros (taquilla).

CIRKOFONIC Tea time. Domingo 21 de marzo, a las 18 horas, en la Casa de Cultura de Zizur Mayor. Entrada: 4€.

PRODUCCIONES YLLANA Gag Movie. Domingo 21 de marzo a las 19 horas en la Casa de Cultura de Lodosa. Precio: 12 euros.

PRODUCCIONES TXALO Losers (en euskera). Domingo 21 de marzo a las 19.30 horas en la Casa de Cultura de Villava. Intérpretes: Aitziber Garmendia y Jon Plazaola. Dirección: Begoña Bilbao. Entradas agotadas.

BAMBALÚA TEATRO Pi-ra-tas. Alerta basura-Salvemos el mar! Domingo 21 de marzo a las 18 horas en el Teatro de Ansoáin. Precio: 4 euros.

TDIFERENCIA

>Domingo 21 de marzo a las 20 horas en Puente la Reina / Gares, Con fajas y a lo loco.

PROGRAMA INFANTIL ARTES ESCÉNICAS A las 12.30 horas en la carpa municipal CAF Sarriguren. Aforo limitado. Para niños a partir de 3 años. Inscripciones a través de la web municipal en el formulario habilitado a tal efecto en el apartado inscripciones desde el lunes hasta el jueves anterior a la representación.

>Domingo 21 de marzo, Bromas dulces como la miel a cargo de Producciones Kinser.

IRRI ZIKLOA 2021 A las 19 horas en la Escuela Navarra de Teatro. Precio: 4 euros. Abono: 15 euros. Venta: www.escueladeteatro.com o en la taquilla. Miércoles 24 de marzo, Loosers-Galtzaileak a cargo de Txalo Produkzioak.

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO En el Teatro Gayarre.

>Jueves 25 de marzo a las 19 horas, taller Mayores en la estacada. Dirección: Ángel Sagüés. Precio: 1 euro.

Cine

CICLO DE CINE INDEPENDIENTE En el cine Moncayo de Tudela.

>Domingo 21 de marzo y lunes 22 de marzo a las 20 horas, y martes 23 de marzo y miércoles 24 de marzo a las 18 horas, La chica del brazalete. Precio: 5,50 euros.

>Lunes 22 de marzo a las 18 horas, martes 23 de marzo a las 20 horas y miércoles 24 de marzo a las 20 horas, Entre nosotras. Precio: 5,50 euros.

CINE COMERCIAL EN TAFALLA En el centro comercial Tafalla Kulturgunea.

-ADULTOS. Precio: 5,50 euros. Lunes día del espectador: 4 euros.

>Domingo 21 de marzo a las 19.30 horas; y lunes 22 de marzo a las 17.30 y 19.30 horas, Y llovieron pájaros.

-INFANTIL. A las 17 horas. Precio: 3,50 euros.

>Domingo 21 de marzo, Raya y el último dragón.

CINE CLUB MUSKARIA En el cine Moncayo de Tudela.

>Domingo 21 de marzo a las 18 horas, Tintoretto, un rebelde en Venecia. Precio: 5,50 euros.

DOCUMENTAL 'NON DAGO MIKEL?' Domingo 21 de marzo a las 19 horas en la Casa de Cultura de Irurtzun. Precio: 4 euros. Con coloquio posterior.

CICLO DE DOCUMENTALES EN IRURTZUN En la Casa de Cultura. Precio: 4 euros. Con coloquio posterior.

>Domingo 21 de marzo, a las 17 y 19 horas, proyección de Non dago Mikel? Euskera con subtítulos en castellano.

CINE CLUB 'PRIMERA SESIÓN' A las 17.30 horas en la sala Oihanburu de Sarriguren. Aforo limitado. Inscripciones a través del whatsapp 635 560012.

>Domingo 21 de marzo, proyección de Dora y la ciudad perdida y debate a cargo de Mikel Subiza.

CICLO 'CINE IMPRESCINDIBLE' En la Filmoteca de Navarra. Precio: 3 euros.

>Miércoles 24 de marzo a las 19 horas, proyección de La cinta blanca.

Civican

PROGRAMACIÓN

CICLO 'PERSPECTIVAS' A las 19 horas en el auditorio.

>Miércoles 24 de marzo a las 19 horas, conferencia La búsqueda de lo humano en la era de los algoritmos a cargo de Marta García Aller (periodista).

'LA HORA DEL CUENTO' Actividad dirigida al público infantil a partir de 4 años. De 18 a 19 horas en la biblioteca.

>Miércoles 24 de marzo, Cuentos floripondios con Virginia Senosiain (narradora).

LEER CON LOS CINCO SENTIDOS

>Jueves 25 de marzo a las 19.30 horas en la biblioteca, recital poético, fotografía y danza El cuerpo secreto de la rosa. Actividad dirigida a público joven y adulto con la participación de Marina Aoiz (poeta) y Sury Belloso (bailarina).

Museo Universidad de Navarra

HORARIO Horario: de martes a sábado de 12 a 15 y de 17 a 20 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas; lunes cerrado. Si algún festivo tiene lugar en lunes, el Museo abrirá las salas expositivas con horario de domingo o festivo. Visitas guiadas: de martes a viernes a las 18 horas y sábados y domingos a las 12 horas. Gratuitas con la entrada del museo. El primer domingo de cada mes, además de la visita guiada, el visitante puede disfrutar de dos pases (a las 12 y a las 13 horas) de nuestras visitas dramatizadas, para ello es necesario realizar reserva.

EXPOSICIONES

>Espacio Ortiz Echagüe, exposición permanente destinada a mostrar la obra fotográfica de José Ortiz Echagüe.

>En la planta 0 y en la Sala Torre del Museo, exposición Memorándum de Luis Gordillo. Del 3 de febrero al 12 de septiembre.

>Exposición de trabajos del artista Vik Muñiz, haciendo hincapié en sus últimas series. Del 23 de septiembre al 21 de marzo.

PROGRAMACIÓN

>Martes 23 de marzo a las 19.30 horas en el Teatro, concierto de la Orquesta Sinfónica Universidad de Navarra. Preci o: 18 y 20 euros.

>Viernes 26 de marzo de 17.30 a 19.30 horas en los talleres, taller para adolescentes Mi primera serigrafía; precio: 6 euros. A las 19 horas en el teatro, final de La Voz de Tu Facultad; precio: 10 euros.

Conferencias / Presentaciones

DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA Domingo 21 de marzo a las 12 horas en el Nuevo Casino Principal (plaza del Castillo). Recital en el que participan Inma Biurrun, Isabel Blanco, Elena Castro, Santiago Elso, Isabel Hualde, Socorro Latasa, Sagrario Lecumberri, Cristina Liso, María Loyola, Arantxa Mendizábal, Koldo Pla e Isabel Rivas. Música: Paula Ayerra (flauta travesera) y Marcos Marín (guitarra). Organiza: Ateneo Navarro.

LECTURA DE POEMAS EN EL DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA Domingo 21 de marzo a las 12 horas, lectura de poemas desde cuatro de los balcones de la Casa del Reloj en la plaza de los Fueros de Tudela. Intervendrán los centros educativos: Griseras, Compañía de María, Monte San Julián, Ikastola Argia, Huertas Mayores, IES Benjamín de Tudela y San Francisco Javier; y los miembros de El Club de la Rima, del Grupo Literario Traslapuente, Asociación Navarra de Escritores y la Residencia Nuestra Señora de Gracia.

AGENDA CULTURAL ONLINE ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS Puedes disfrutar de todas las actividades en: www.ambitocultural.es / @ac_culturaenvivo (Instagram) / @ambitocultural (Twitter) y Ámbito Cultural (Facebook).

>Domingo 21 de marzo, presentación del libro No quiero otro invierno sin mí de David Galán (conocido como Redry en las redes sociales), que será entrevistado por la escritora navarra Eva Zúñiga.

>Lunes 22 de marzo, charla ¿Qué es para ti la poesía? a cargo de la escritora Leticia Sala, que recitará dos de sus poemas.

>Martes 23 de marzo, charla ¿Qué es para ti la poesía? a cargo del escritor Alberto Ramos, que leerá dos poemas de su libro Eighteen.

>Miércoles 24 de marzo, charla ¿Qué es para ti la poesía? a cargo del cantante y escritor Luis Ramiro, que leerá dos de sus poemas.

>Jueves 25 de marzo, charla ¿Qué es para ti la poesía? a cargo del rapero Nach, que leerá dos de sus poemas.

ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL XVII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 'MIRAR LA ARQUITECTURA / ARKITEKTURARI BEGIRA' Lunes 22 de marzo a las 19 horas en la sala de conferencias de la 2ª planta del atrio del Palacio del Condestable (calle Mayor, 2).

ENCUENTROS A las 19 horas en el Palacio del Condestable. Organizan: Ayuntamiento de Pamplona y Ateneo Navarro.

>Lunes 22 de marzo, Euskarazko poesiaren ahots berriak a cargo de Oihane Garmendia (ganadora del XIV Premio Internacional de Poesía Iruña Hiria).

>Martes 23 de marzo,Poetas nacidos en los ochenta: una generación bisagra, a medio camino entre la tradición y la era digital a cargo de Verónica Aranda y Aitor Francos (ganadores del XIV Premio Internacional de Poesía Iruña Hiria).

CICLO 'CULTURA EN LIBERTAD'

>Martes 23 de marzo a las 19 horas en el centro cívico La Rúa de Tudela, Federico García Lorca, la vida breve.

>Viernes 26 de marzo a las 18.30 horas en la plaza de los Fueros de Caparroso, Antonio Machado.

ACTOS EN LA LIBRERÍA KATAKRAK Calle Mayor, 54.

>Miércoles 24 de marzo a las 19 horas, grupo de lectura.

CICLO DE CONFERENCIAS 'EL PROTAGONISTA DE LA ECONOMÍA CIRCULAR ERES TÚ' En el Palacio del Condestable.

>Miércoles 24 de marzo, Los extractos vegetales en tu vida diaria a cargo de Iselen Trujillo (bióloga y doctora en Ciencias).

LA CONSOLIDACIÓN DE LA CONQUISTA DE NAVARRA: PERDONES Y REPRESIÓN Jueves 25 de marzo a las 19 horas en el Palacio del Condestable. Charla a cargo de Roldán Jimeno. Aforo limitado, es necesario inscribirse (batalladenoain@gmail.com).

Ayuntamiento de Pamplona

HORARIO Invierno (del 1 de septiembre al 30 de junio): de lunes a sábado todos los civivox de 9 a 14 y de 17 a 22 horas; civivox San Juan Bosco, de 16.30 a 21 horas.

DÍA DE LA POESÍA Entrada libre, previa inscripción en la red civivos, en el teléfono 010 o en www.pamplonaescultura.es.

>Domingo 21 de marzo a las 12 horas en civivox Condestable, homenaje a las poetas de la Generación del 27 con una selección de poemas cantados y acompañados al piano por Sheila Blanco. A las 19 horas en civivox Iturrama, concierto Gaua ausentziaren itzala a cargo de Anton Valverde, con la colaboración de Francisco Herrero (violín y viola), Joxan Goikoetxea (acordeón) e Iván Carmona (cello); precio: 3 euros (red civivox, teléfono 010 y en la web www.pamplonaescultura.es).

>Lunes 22 de marzo a las 19 horas en civivox Condestable, sesión en euskera a cargo de Oihane Garmendia (ganadora del Premio Ciudad de Pamplona de poesía en categoría de euskera).

>Martes 23 de marzo a las 19 horas en civivox Condestable, charla coloquio sobre los poetas nacidos en los años 80 con Verónica Aranda (Premio Ciudad de Pamplona 2020) y Aitor Francos (Premio Ciudad de Pamplona 2019).

>Miércoles 24 de marzo a las 19 horas en civivox Condestable, espectáculo Planeta Poesía a cargo de Sr. Vértigo.

CICLO 'HEROÍNAS DE CINE' Ciclo coordinado por María Castejón. Gratuito, previa inscripción en el teléfono 010, en la red civivox o en www.pamplonaescultura.es.

>Martes 23 de marzo en civivox San Jorge, Gloria.

CICLO 'CUENTOS, MAGIA Y MUCHO MÁS'

>Jueves 25 de marzo a las 18 horas en la sala museo Pablo Sarasate de civivox Condestable, Cuentos que te suenan con Sergio de Andrés.

CICLO DE CONFERENCIAS 'OH! DIOSAS AMADAS' A las 19 horas en civivox Condestable. Entrada gratuita, previa inscripción en el teléfono 010, en la red civivox o en www.pamplonaescultura.es. Aforo limitado. Se ofrecerá en streaming.

>Jueves 25 de marzo,Vivian Gornick: apegos todo el rato a cargo de Anna Pacheco.

Cursos

CURSO MEDITACIÓN VEDANTA ADVAITA Sábado 27 de marzo de 9 a 13 horas. La atención: el aquí y ahora. www.escuelawuji.com. Tfno: 629 124013.

CURSO GRATUITO ONLINE 'UN PASEO POR LA FOTOGRAFÍA' Organizado por la Agrupación Fotográfica y Cinematográfica de Navarra. Días 23 y 25 de marzo de 20 a 22 horas a través de la plataforma Zoom (ID reunión: 97887192265, contraseña: afcn).

TALLERES ONLINE GRATUITOS DE LA AECC Dirigidos a pacientes con cáncer y sus familiares de la Asociación Española Contra el Cáncer de Navarra. Inscripciones: psicosocial.navarra@aecc.es / teléfono 948 212697 / despachos de psicooncología del Centro Hospitalario de Navarra y del Hospital Reina Sofía. Todas las actividades y servicios son gratuitos y este año los talleres presenciales serán online vía Webex.

-Duelo. Días 30 de marzo; 6, 13, 20 y 27 de abril; y 4 y 11 de mayo. A las 17.30 horas.

-Yoga. Inicio el 6 de abril. Todos los martes. Grupo 1 a las 10 horas y grupo 2 a las 18 horas.

-Afrontando el cáncer. Días 8, 15, 22 y 29 de abril, y 6 y 13 de mayo a las 12 horas.

-Memoria. Inicio el 8 de abril, todos los jueves a las 10 horas.

TALLER INFANTIL DE SEMANA SANTA 'GERARDO LIZARRAGA. ARTISTA EN EL EXILIO' Apertura inscripciones: el 13 de marzo. Fechas: 6, 7, 8 y 9 de abril de 10.30 a 12 horas en el Museo de Navarra. Dirigido a niños/as de 5 a 12 años. Impartido por La Chincheta Bruna. Formato bilingüe castellano-euskera. Plazas limitadas a la normativa covid-19. Precio: 15 euros. Inscripciones en la taquilla del Museo, por orden de llegada y hasta agotar plazas. Cada adulto podrá matricular un máximo de dos menores (salvo familias numerosas). Más información: www.museodenavarra.navarra.es.

Visitas guiadas

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN 'ARTISTA EN EL EXILIO' DE GERARDO LIZARRAGA EN EL MUSEO DE NAVARRA Actividades gratuitas. Aforo limitado a la normativa covid-19. Conferencias y proyecciones: retirada previa de invitación en la taquilla del Museo desde las 17 horas del mismo día de la actividad. Visitas guiadas: retirada previa de invitación en la taquilla del Museo desde las 11 horas del mismo día. Más información: www.museodenavarra.navarra.es; museo@navarra.es; teléfonos 848 426492 / 848 426493.

-VISITAS GUIADAS.

>Domingos a las 11.30 y 12.30 horas, visitas acompañadas por Ángel Macías y Josune Ilundáin. En castellano: 21 y 28 de marzo; 4, 18 y 25 de abril; 2, 16 y 23 de mayo. En euskera: 11 de abril; 9 de mayo.

VISITAS HISTÓRICAS A LA CIUDAD DE TUDELA Ruta monumental los sábados a las 11.30 y 17 horas y domingos a las 11.30 horas. Entrada a los palacios de Marqués de Huarte, Casa del Almirante y Palacio de San Adrián. Precio: 3 euros. Salida desde la oficina de turismo (plaza de los Fueros).

Varios

SEMANA ANTIRRACISTA 'HACIENDO FRENTE AL RACISMO ESTRUCTURAL'

>Lunes 22 de marzo a las 18 horas en la librería Katakrak (calle Mayor, Pamplona), mesa redonda Segregación racial en educación en Navarra a cargo de Ricardo Hernández (Gazkalo), Ariana Irure Álvarez (maestra de Educación Infantil), Arantxa Ruiz (Steilas) y Marta Díez Napal (Sortzen).

>Martes 23 de marzo a las 18 horas en la librería Katakrak (calle Mayor, Pamplona), mesa redonda Experiencias en escuelas al frente de la segregación racial a cargo de Antonio Jiménez (Gazkalo), Miguel Cosme (CP García Galdeano) y Susana Arandigoien (Afadena).

CUENTACUENTOS EN VILLAVA En la sala de exposiciones de la Casa de Cultura a las 18 horas. A partir de 4 años. Entrada libre previa recogida de invitación 10 minutos antes de la función.

>Martes 23 de marzo, Viejo árbol verde. En castellano. Con Virginia Moriones.

CUENTACUENTOS EN SANGÜESA A las 18.30 horas en la sala de usos múltiples del Ayuntamiento de Sangüesa. Entrada gratuita hasta completar el aforo. Retirada de invitaciones en la casa de cultura, de martes a viernes de 12 a 14 y de 19 a 21 horas, llamando al teléfono 948 870251 o por mail a infocultura@sanguesa.es. Miércoles 24 de marzo, Two of everything a cargo de Hannah Berry. En inglés.

CUENTACUENTOS KAMISHIBAI Miércoles 24 de marzo a las 18 horas en la sala infantil de la Biblioteca de Navarra. Aforo limitado: 12 niñas/os máximo.