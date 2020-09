Thiem remonta dos sets a Zverev y se proclama campeón del US Open

El tenista austríaco Dominic Thiem, segundo cabeza de serie, remontó dos sets en contra y derrotó 2-6, 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (6) al alemán Alexander Zverev, quinto favorito, y se proclamó nuevo campeón del Abierto de Estados Unidos.



El título fue el primero de Grand Slam conseguido por Thiem, de 27 años, quien jugó su cuarta final de un torneo mayor, la segunda consecutiva después de que el pasado enero disputara la del Abierto de Australia y perdiera frente al serbio Novak Djokovic.



Esta vez, aunque tuvo que remontar dos sets en contra, perdió los dos primeros, Thiem volvió a ser superior a Zverec, de 23 años, al que ha ganado por octava vez en los 10 enfrentamientos que han mantenido.



Thiem no hizo su mejor tenis en la dos primeras mangas del partido, ganadas con facilidad por Zverev, su saque no le respondió y tampoco el juego desde el fondo de la pista. Pero todo cambió a partir del cuarto juego del tercer set cuando logró su segundo 'break' del partido para el parcial de 2-2 y luego en el décimo asegurar la manga.





It had to be like this - my career was always like the match today - many ups and downs and I love the way it turned out. pic.twitter.com/ksFDgIfws8