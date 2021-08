Leo Messi: 'Estoy en el lugar ideal para ganar una Champions'

El delantero argentino Leo Messi se ha mostrado "muy feliz" por su fichaje por el Paris Saint-Germain, un club al que ve "preparado para conseguir todo" y al que llega "para seguir creciendo y ganando títulos" y con una "ilusión y ganas intactas" tras su gran recibimiento en el aeropuerto, el martes, y en el Parc des Princes, este miércoles.



"Tengo la ilusión y las ganas intactas para seguir ganando, vengo aquí porque es un club ambicioso, veo la plantilla y cuerpo técnico y está preparado para pelear por todo y ese es mi objetivo, seguir creciendo y ganando títulos. Por eso vengo a este club, espero que entre todos lo podamos conseguir", aseguró Messi en sus primeras palabras en su presentación oficial este miércoles con el PSG.



"Estoy muy feliz. Mi salida del Barcelona fue muy dura por cambiar después de tanto tiempo, pero nada más llegar aquí la felicidad es enorme y estoy con muchas ganas e ilusionado por poder entrenar y que pase ya todo esto rápido", añadió el argentino.





?? Lionel Messi : « On se connait très bien avec @neymarjr. J'espère que nous serons plus forts ensemble et avec tous nos coéquipiers. »#PSGxMESSIhttps://t.co/VQ4wiw2YlT — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 11, 2021

Nasser Al-Khelaifi: Messi en el PSG es algo "increíble e histórico"

El de Rosario dejó claro queporque no aguanta "las ganas" de encontrarse con sus nuevos compañeros y el cuerpo técnico y "comenzar esta nueva etapa". "Agradecer al presidente, a Leonardo y al club por cómo me han tratado desde el primer día que salió el comunicado del Barça. Se pusieron a mi disposición y lo rápido y fácil que fue todo en tan poco tiempo arreglar una situación que no era fácil", subrayó.Para el delantero, es "una felicidad enorme y una locura el poder compartir el día a día" con una plantilla con "grandísimos jugadores" comoparte importante en su decisión de elegir París, y. "El club ha hecho fichajes espectaculares aparte de lo que ya había y tengo mucha ilusión por empezar a entrenar y competir, porque lo voy a hacer con los mejores y eso es lindo", admitió.En su presentación en el Parc des Princes, el que será su nuevo feudo tras décadas en el Camp Nou y en cuyo exterior se dio un primer baño de masa, bengalas incluidas por parte de la afición, el argentino aseguró que lo que ha vivido en, como "emocionante" ha sido su llegada a París.En cuanto pueda, se pondrá a trabajar y a entrenar para luchar por cumplir sus objetivos, compartidos con el PSG. "Puedes tener el mejor equipo del mundo y no ganar. En fútbol los pequeños detalles te pueden dejar fuera, sabemos lo difícil que es la 'Champions' y el PSG lo sabe. Estuvo cerca estos años y teniendo un equipazo no la pudo conseguir", alegó sobre la"Es difícil ganarla, hace falta un grupo fuerte y unido como creo que es este vestuario, por lo que se ve de fuera. Y hace falta suerte, que está o se busca. Aunque no siempre gana el mejor,Vengo a ayudar, dar el máximo con muchísima ilusión porque mi sueño y objetivo es poder levantar otra 'Champions' y vengo al lugar ideal para tener más oportunidades y poder conseguirlo", aseguró.Todavía no sabe cuándo podrá debutar con el PSG, presumiblemente en la Ligue 1 este mes de agosto. "No lo sé. Vengo de vacaciones, de más de un mes parado. Tendré que hacer una pretemporada en solitario, entrenar bien y cuando esté preparado empezar a jugar. Tengo muchas ganas, pero no puedo decir una fecha", detalló.De nuevo, tuvoque puedan estar tristes por su marcha. "Siempre les voy a estar agradecido por su cariño, es mi casa, desde chiquito estuve allí. Sabían que me iba a venir a un equipo fuerte y competitivo, para luchar por la 'Champions', porque me conocen y saben que me gusta ganar", comentó, de nuevo, como hiciera en su despedida en el Camp Nou."No tengo dudas de que el PSG tiene los mismos objetivos, de. Y nada, no sé si nos vamos a enfrentar al Barça, si llega a pasar por un lado será lindo volver a Barcelona, y ojalá sea con gente, y por otro lado será muy raro jugar en mi casa con otra camiseta. Pero esto es fútbol, puede pasar y veremos", se sinceró.El presidente del París Saint-Germain (PSG), el catarí Nasser Al-Khelaifi, dio la bienvenida este miércoles a Leo Messi como nuevo jugador del club y apuntó quepara el equipo y el mundo del fútbol.indicó en la conferencia de prensa en la que el delantero argentino compareció por primera vez como parisino.Al-Khelaifi alabó que Messi haga que el fútbol sea "mágico" y subrayó que para todos los aficionados es un momento muy "excitante".Su incorporación supone un, que se hicieron con el equipo hace una década: "Hubo gente que se decía qué van a hacer en el club. Teníamos mucha ambición, un proyecto futbolístico, y estoy muy orgulloso de dónde estamos hoy".El presidente agradeció a toda la gente que ha hecho posible "entre bambalinas" que el argentino desembarque en París. "Se ha hecho un trabajo fantástico., añadió el dirigente."Esto es solo el principio. El trabajo duro empieza ahora", añadió el catarí, que ensalzó igualmente la labor del también argentino Mauricio Pochettino: "Tenemos un entrenador fantástico. Uno de los mejores. Para mí, el mejor", concluyó.