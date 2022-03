Nadal desquicia a Kyrgios, que acaba tirando su raqueta a un recogepelotas

El tenista balear Rafa Nadal alcanzó la ronda de semifinales en el torneo de Indian Wells al superar (7-6(0), 5-7, 6-4) a Nick Kyrgios este jueves, salvando el invicto de 2022 en un partido siempre incómodo ante el australiano, y se cita ahora por alargar su racha y por un puesto en la final ante el joven Carlos Alcaraz, que no dio demasiadas opciones al defensor del título, el británico Cameron Norrie (6-4, 6-3).



Nadal puso el 19-0 en lo que va de 2022, en busca de su cuarto título después de las conquistas en el torneo de Melbourne, Abierto de Australia y torneo de Acapulco. El camino está siendo empedrado para el tres veces campeón en el desierto californiano, pero el juego del balear crece y se adapta a la exigencia a partes iguales.



El balear sometió a un Kyrgios que parecía fuera de partido después de perder un primer set que tuvo atado, en medio de su espectáculo de gestos, raquetas por los suelos y conversación con todos. El australiano supo centrarse y exigió otra actuación de mucho mérito en lo que va de año del campeón de 21 'grandes'.



Contra Kyrgios, el de Manacor, que confesó en la previa que el pie izquierdo le empieza a molestar, se encontró con otro sacador como ante Opelka, otro rival de calidad en sus golpes y mucho peligro. El australiano, más suave últimamente a la hora de hablar del español, es una bomba de relojería pero Nadal fue artificiero.



El balear comenzó cediendo su saque con una doble falta y Kyrgios cogió la primera renta (1-3). Pese a mandar en el marcador, el australiano no tardó en sacar su repertorio de gritos, comentarios en voz alta llamando "muy afortunado" en algún punto ganado a su rival y finalmente tirando la raqueta hasta romperla.



Nadal aguantó concentrado en medio del espectáculo, pero Kyrgios se mantuvo al frente con un buen servicio, como durante esta semana. Hasta el final, una vez más, el de Manacor esperó su momento y, en una gran defensa, cuando sacaba su rival para cerrar el set, logró el 'break' que hizo perder el control a Kyrgios.





No entendemos nada de lo que está haciendo Kyrgios.

Rafa Nadal se lleva el primer set en el tie break. pic.twitter.com/3rwgYVpHIM — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) March 17, 2022

#IndianWells | Nick Kyrgios ???? se la agarró con Ben Stiller: "Yo te digo a vos cómo actuar? No" pic.twitter.com/5KXPG3IJe4 — Respiro Tenis (@Respiro_Tenis) March 18, 2022

No le da la raqueta de Kyrgios al recogepelotas por reflejos. Qué vergüenza. pic.twitter.com/jEWtZvUtbF — Germán Abril (@gerebit0) March 18, 2022

Alcaraz arrasa a Norrie

Nadal dio la vuelta a la tortilla después de estar 3-5 y, aunque el australiano, hincó la rodilla en blanco y con otra sanción por su lenguaje. Después de perder su primer saque en el torneo, al australiano ya le entraron las dudas, aunque calmó los ánimos para no tirar el partido.Se tranquilizó Kyrgios y, que pasó a sufrir con su saque. Las dobles faltas eran ya asiduas cuando al resto se apuntó el set el australiano, por los suelos casi para llegar a una dejada. Más desgaste y más esfuerzo en ese pie operado en 2021, en un Nadal que pasó a sufrir para no perder su primer partido desde su gran regreso.El balear no tenía un juego tranquilo y Kyrgios iba serio con su saque. Entonces, el épico campeón del 'Aus Open' arrancó de nuevo a tiempo para apretar al resto hasta encontrar el 'break'. El número 132 del mundo, en el torneo con invitación, enfiló su despedida con otro reproche a un espectador, en este caso el actor Ben Stiller, a quien le espetó: "¿Acaso yo te digo cómo actuar? No!".Finalmente el australiano acabó perdiendo su saque con doble falta, con un grito feo de un aficionado en la grada entre medias y lanzando su raqueta con rabia y casi golpeando con ella a un recogepelotas.Ahora, el campeón de 21 'Grand Slams' tendrá un atractivo duelo con el joven Carlos Alcaraz, que mantiene también un gran estado de forma y que se deshizo con trabaja del británico Cameron Norrie,El murciano, que este año sólo ha perdido en el Abierto de Australia, y tras cinco sets, ante el italiano Matteo Berrettini, sigue dejando huella en este 2022 y se convirtió en el semifinalista más joven en Indian Wells desde que el estadounidense André Agassi, que lo hizo en 1988 con 17 años. Ahora, en busca de jugar la final tendrá que frenar a un Nadal que ya le derrotó hace casi un año en el Mutua Madrid Open de forma claraDe momento, el pupilo de Juan Carlos Ferrero,está ofreciendo un gran nivel y una gran solidez en este Masters 1.000, donde todavía no ha perdido una manga y donde únicamente ha cedido 21 juegos. El defensor del título tampoco pudo con él, aunque tuvo buenas opciones en el primer parcial.Ahí, Norrie llegó a estar por delante en dos ocasiones con 'break' de ventaja, pero en ambas ocasiones, en un duelo de mucho nivel, Alcaraz le replicó. La segunda vez, además, de forma clave ya que pasó de estar 4-3 y a un punto del 5-3, a romper y llevarse el set con otra rotura.En el segundo, se repitió un poco el guión y el británico fue capaz de volver a romper para coger de nuevo ventaja al inicio. El españolpara ponerse 4-2 antes de que Norrie le quebrase una vez más para tener la opción de devolver la igualdad, pero Alcaraz no le dejó meterse en el encuentro porque le hizo un nuevo 'break' que esta vez sí aprovechó para cerrar el partido con autoridad.