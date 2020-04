El Helvetia garantiza su aportación

Pamplona – Helvetia Seguros ha anunciado a Anaitasuna que le abonará la totalidad del patrocinio pactado para esta temporada, se puedan o no jugar las once jornadas pendientes en la Liga Asobal. Esto significa que el equipo navarro no tendrá problemas para cuadrar su presupuesto de esta campaña. El club reaccionó ayer con esta nota de prensa:

"La Sociedad Anaitasuna quiere mostrar su agradecimiento a nuestro patrocinador Helvetia Seguros, una vez que ha hecho público, a través de su director de Marketing y Responsabilidad Corporativa, Javier García, que mantiene su aportación tal y como estaba acordada para esta campaña 2019-2020.

En estos momentos de incertidumbre es especialmente necesario agradecer y recalcar lo que supone para nuestro proyecto poder contar con la seguridad de un respaldo como el que se tiene de Seguros Helvetia. Sin duda, la aportación económica es fundamental para sostener el proyecto Helvetia Anaitasuna, pero tanto o más lo es el tener una estabilidad como la que aporta esta compañía. Por todo ello, creemos necesario dejar patente de manera pública una vez más el orgullo que supone para nuestro club el llevar en nuestro pecho el nombre de Seguros Helvetia y contar con toda la compañía como una parte más de la familia anaitasunista.

En este sentido, también queremos destacar la especial relación y el compromiso que nos une con Javier García, la persona que viene apostando por esta unión Helvetia Anaitasuna desde hace quince años. Le sentimos muy cerca en momentos buenos, pero especialmente en momentos complicados como éste".

"Una fecunda relación" En conversación telefónica con este periódico, el citado Javier García comentaba ayer: "Es una situación nada fácil para ninguna sociedad deportiva y para Anaitasuna tampoco. Hay muchos patrocinadores que lo están pasando mal y que han tenido que retirar o reducir sus patrocinios, pero nosotros hemos mantenido todos salvo los de algunos eventos pequeños que no se van a poder celebrar por la cuarentena. Nosotros cumplimos 100% esta temporada y esperemos que la próxima, que la tenemos firmada también, todo comience con normalidad y no haya problemas. Es una relación muy larga y muy fecunda con Anaitasuna y no la vamos a echar a perder por algo que no es culpa de nadie".

"Para un patrocinador es un hándicap que un tercio o casi el 40% de los partidos no se vaya a jugar, como parece, pero es algo que tenemos que asumir. La responsabilidad social de las empresas no es solo aportar material sanitario o hacer donaciones, como estamos haciendo, sino también mantener estos patrocinios".

Respecto al futuro, Javier García comentaba: "Mi opinión particular, por lo que estamos viendo en otras ligas y porque es lo sensato, es que esta temporada está terminada. Esperemos que no toda la próxima sea a puerta cerrada, aunque haya medidas de prudencia".

El del Helvetia es el patrocinio decano de Asobal (ya 14 años) y está claro que el modus operandi de la aseguradora no es saltar de escaparate en escaparate, como hacen otros espónsors. "Ésa no es la filosofía de Helvetia. Ni con Anaitasuna, ni con Alcobendas, que llevamos 8 años, ni con la Federación Española, en la que llevamos 30 años como aseguradores y 13 como patrocinadores de las selecciones. Siempre hemos dicho que los patrocinios cortos no son buenos ni para los clubes ni para las empresas. Para los clubes, porque tienen que estar continuamente buscando patrocinios y así es muy difícil definir proyectos. Y para la empresa tampoco, porque no vincula a su nombre los valores del equipo. ¿Qué identificación hay con la marca si estás poco tiempo? Ninguna. Ojalá durante muchos años Helvetia y Anaitasuna sean dos nombres muy vinculados, como ya lo son después de 14 años. Estamos muy contentos con la relación. Y Anaitasuna, también".

"Es necesario agradecer y recalcar lo que supone para nuestro proyecto el respaldo de Helvetia" sociedad anaitasuna En una nota de prensa