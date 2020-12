Martín Ganuza se suma a la fiesta de los 'Hispanos'

Tres navarros y un asturiano. Todos jugadores del Helvetia Anaitasuna. El club navarro recibía ayer una alegría con la convocatoria de cuatro de sus integrantes con la selección española Júnior, para una actividad en Torrelavega. El técnico de los Hispanos, Rodrigo Reñones, daba la lista de los 18 convocados para esta cita, que tendrá lugar del 26 al 30 de diciembre. Y entre estos nombres estaban los de Ander Izquierdo, Marcos Cancio, Aitor García y Martín Ganuza.

Izquierdo (1/05/2000, Villava-Atarrabia) ya está curtido en estas llamadas. En los últimos años, es uno de los fijos en las convocatorias de las categorías inferiores de la selección e incluso este año ha dado el salto con la absoluta de la mano de Jordi Ribera, con quien debutó el mes pasado en Hungría en partido oficial. Además, el central navarro es uno de los preseleccionados por Ribera para el Mundial de Egipto, que se celebrará en enero.

Aitor García (Pamplona, 25/01/2001) ya probó las mieles de la selección el pasado año y esta vez ha vuelto a repetir. El joven pivote ya fue citado también en noviembre junto al portero Marcos Cancio (Gijón, 10/05/2000) para una actividad en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, pero se tuvo que suspender por la pandemia de coronavirus.

La novedad en esta ocasión es Martín Ganuza (Pamplona, 3/10/2000). El extremo izquierdo navarro acudirá con sus compañeros a la concentración con los Hispanos Júnior en Torrelavega. En declaraciones facilitadas ayer por el club, Ganuza reconocía sentirse "muy contento" por esta llamada, que no se la esperaba. "Ha sido una sorpresa, porque llevaba bastante tiempo sin ir. Así que estoy contento por la convocatoria y alegre por ir con Ander, Aitor y Marcos, que siempre es mejor que ir solo", afirmaba. "A los demás jugadores los conoces de otras concentraciones y de haber jugado contra ellos, pero no tienes la misma confianza que con los de tu propio equipo, así que eso ayuda también y se va más tranquilo", añadía.

Para Martín Ganuza, esta cita con los Hispanos Júnior es una recompensa al esfuerzo. "No pienso mucho en si me llaman o no a concentraciones, pero sí que es un gran premio al trabajo. Y, cuando te llega, es una alegría, que te motiva a seguir trabajando y te demuestra que si te esfuerzas y vas mejorando, los premios llegan", aseguraba.

Los cuatro jugadores se mostraron ayer felices durante el entrenamiento con el Helvetia Anaitasuna. Hoy les espera un nuevo reto y es el partido de Liga ante el BM Logroño.