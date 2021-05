"El deporte aporta valor personal y académico"

cizur menor – Cuando Ander Izquierdo recibe la llamada de los Hispanos, sabe que tiene que notificarlo cuanto antes al centro. De esta forma, si tiene un examen, se busca una fecha alternativa para que pueda realizarlo. O se analiza cómo su convocatoria puede influir en el desarrollo de sus clases. Se intenta, en definitiva, "ayudar siempre" a que pueda compaginar deporte y formación académica, tal y como resalta Tim Roig, director de Grado Superior en Foro Europeo. "Valoramos cada caso, cada situación personal. Y lo ampliaría más allá del deporte. Intentamos ayudar a que se compagine estudio y trabajo u otras situaciones personales", añade.

El objetivo desde el centro no es sólo que los jóvenes puedan estudiar. Preparar al alumno para su futuro. Sino que, además, se procura poner todas las facilidades para que ese camino sea lo mejor posible. "Sería una lástima que no pudieran realizar aquello que les gusta y que además les aporta valor añadido tanto personal como académico", explica.

Tanto Mikel Redondo como Iñaki González se han decantado por un grado relacionado con el ámbito que les ocupa, el deporte. Partidos y entrenamientos y estudios los compaginan con su formación, al igual que Ander Izquierdo, quien además tiene que lidiar con una mayor carga de desplazamientos y exigencia.

"En ninguno de ellos se puede reprochar su falta de implicación en las clases. El hecho de tener esa carga deportiva no les ha supuesto una falta de compromiso en sus estudios. Se ve que tienen una idea clara de lo que quieren hacer y sé que también tiene que ver con esa exigencia que tienen detrás", constata el director de Grado Superior de Foro que, por propia experiencia, es consciente de que la vida deportiva "es limitada y frágil" y es fundamental "tener un plan B".

ander izquierdo

Lugar y fecha de nacimiento. Villava-Atarrabia, 1 de mayo de 2000.

Equipo. Juega en la Liga Sacyr Asobal con el Helvetia Anaitasuna. Empezó en el balonmano con 7 años. Es internacional con la selección absoluta.

Demarcación. Central.

Estudios. Segundo año del doble Grado Superior en Administración y Finanzas, junto con Marketing y Publicidad.

mikel redondo

Lugar y fecha de nacimiento. Pamplona, 4 de diciembre de 2001.

Equipo. Juega en el Primera Nacional, filial del Helvetia Anaitasuna. Se inició en el balonmano con 8 años. El 11 de noviembre del pasado año debutó en la Liga Sacyr Asobal ante el Cangas.

Demarcación. Extremo derecho.

Estudios. Grado Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva.

iñaki gonzález

Lugar y fecha de nacimiento. Pamplona, 19 de diciembre de 2001.

Equipo. Juega con el Segunda Nacional del Helvetia Anaitasuna y alterna entrenamientos con el filial. Comenzó a practicar balonmano cuando contaba con 8 años.

Demarcación. Lateral derecho.

Estudios. Acaba este año sus estudios de Grado Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva.

"El balonmano no es para toda la vida. Y tampoco es tan elitista como puede ser el fútbol. Esto algún se acabará y habrá que buscar el camino por otro lado. Los estudios son más que necesarios"

"Lo que me llama la atención del grado que estoy cursando es que hay mucha práctica y menos teoría. Además, no sólo salimos con este título, sino también con el de Socorrista. Es un plus"