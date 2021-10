Anaita se quita una losa

Helvetia37

Torrelavega34

HELVETIA ANAITASUNA (20+17) Juan Bar (portero), Edu Fernández (2), Gastón (5, 3p), Meoki (3), Aitor García (2), Chocarro (2) y Ander Izquierdo (6, 1p) –siete inicial–. También jugaron Cancio (portero), Bazán (1), Etxeberria (1), Pereira (8, 2p), Del Arco (5), Bonanno (2), Adrián Ortiz y Héctor González.

BATHCO BM TORRELAVEGA (17+17) Murillo Araujo (portero), Guirao (5, 3p), Gallego (4), Cangiani (2), Trifkovic (2), Casanova (4) y Colunga (4) –siete inicial–. También jugaron Calle (portero), Prieto (3, 2p), Villoria (1), Lombilla (3), Isidoro Martínez y Serrano (6).

Marcador cada cinco minutos 2-3, 5-5, 9-9, 12-12, 17-14 y 20-17 (descanso); 23-20, 25-23, 29-27, 31-31, 34-32 y 37-34 (final).

Árbitros Yon Bustamante y Javier Álvarez. Excluyeron pos los locales a Meoki, Aitor García y Bazán (2): y por los visitantes a Isidoro Martínez, Gallego y Lombila.

Pabellón Anaitasuna. Unos 700 espectadores.

"Con una victoria, la semana se afronta de otra manera". Así se expresaba Quique Domínguez, entrenador del Helvetia, nada más finalizar el partido de ayer ante el Torrelavega. Después de fundirse en un abrazo con el capitán, Carlos Chocarro, celebrando la primera victoria de la temporada. La que sana las cicatrices. La que da un aire nuevo.

Cuatro jornadas han tenido que transcurrir para que los navarros estrenasen el casillero de puntos. Y para nada fue una tarea fácil. El Helvetia se topó con un combativo Torrelavega, muy bien armado, que no dejó respirar por momentos a su rival y que desde el inicio imprimió un ritmo altísimo que sorprendió a una Catedral ávida de triunfos.

El equipo de Álex Mozas, necesitado también de puntos, salió sin complejos. Endosó de inicio un 0-3 de parcial y provocó muy pronto la primera exclusión del partido, la de Ibai Meoki. No fue una empresa fácil enmendar este descosido, ante un rival que jugaba muy bien con el pivote y que estaba dirigido con inteligencia por un gran Colunga.

Pero el Helvetia se repuso. Edu, Chocarro, Del Arco y la salida posterior de Pereira fueron cimentando en ataque la reacción navarra. Mediada la primera parte, la igualdad era máxima (10-10, m.15), a pesar de que las exclusiones hacían mella en los locales y que Torrelavega sabía aprovechar a la perfección esas dificultades.

Cuando Ander Izquierdo se entonó, Anaitasuna pudo ponerse por primera vez por delante en el marcador (14-13, m.21) y con buenas recuperaciones defensivas, un Bar que acompañaba en meta y una mayor eficacia ofensiva, se llegaba con 20-17 al descanso.

La segunda mitad se inició con Aitor García abandonando la pista con dolores en su pierna derecha. Un gran contratiempo, máxime cuando el equipo ya jugaba con la ausencia de Martín Ganuza, que estará unas dos semanas de baja por una rotura de fibras. Aunque el pivote navarro intentó volver, acabó por ir al banquillo.

La salida de Serrano en el ataque del Torrelavega –con seis goles en la segunda mitad– y la buena dirección de Colunga fueron mermando la ventaja navarra. Los cántabros no estaban dispuestos a dar el encuentro por perdido y peleaban cada balón. Cada acción. Así, a falta de 10 minutos, ganaban por 31-32. Pero esta vez, el Helvetia no cayó en la desesperanza. Creyó que podía ganar y se motivó al máximo para ello. Concentrado. Bar contagió con sus paradas. Gastón no fallaba a la contra tras un sensacional pase de Chocarro y Del Arco y Pereira anotaban con convicción. El primer triunfo ya estaba en la mano. Dos puntos que quitan una inmensa losa al equipo, en una semana que se avecina con dos partidos por delante.

LIGA SACYR ASOBAL

Benidorm-Valladolid27-21

Helvetia Anaitasuna-Torrelavega37-34

Barça-Cuenca38-20

Morrazo Cangas-Granollers26-20

Unicaja Sinfín-Herol Nava30-24

Bada Huesca-Puente Genil31-31

Ademar León-Logroño La Rioja34-35

Antequera-Bidasoa IrunHoy 12.00

J G E P GF GC PT 1. Barça 4 4 0 0 151 102 8 2. Puente Genil 4 3 1 0 125 111 7 3. Morrazo Cangas 4 2 1 1 106 101 5 4. Ademar León 4 2 0 2 123 118 4 5. Granollers 3 2 0 1 77 76 4 6. Valladolid 4 2 0 2 106 109 4 7. Herol Nava 4 2 0 2 113 118 4 8. Logroño La Rioja 4 2 0 2 126 134 4 9. Cuenca 4 2 0 2 106 130 4 10. Bada Huesca 4 1 1 2 111 114 3 11. Bidasoa Irun 3 1 1 1 76 81 3 12. Benidorm 2 1 0 1 55 50 2 13. Helvetia Anaita 4 1 0 3 115 118 2 14. Antequera 3 1 0 2 79 88 2 15. Unicaja Sinfín 4 1 0 3 117 127 2 16. Torrelavega 3 0 0 3 84 93 0

PRÓXIMA JORNADA

Granollers-Barça

Cuenca-Antequera

Bada Huesca-Benidorm

Valladolid-Helvetia Anaitasuna

Bidasoa Irun-Unicaja Sinfín

Torrelavega-Morrazo Cangas

Herol Nava-Ademar León

Puente Genil-Logroño La Rioja