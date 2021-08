Julen Amézqueta: "Serán 3 semanas muy exigentes, pero estamos preparados"

El ciclista estellés del equipo Caja Rural-Seguros RGA Julen Amézqueta (12/08/1993, 28 años) disputará su segunda Vuelta a España, tras quedar en el puesto número 50 en la edición de 2020. El navarro llega recuperado al 100% de una fractura de clavícula dispuesto a competir al máximo y a llevarse alguna etapa en una Vuelta con corredores de alto nivel. El de Caja Rural viene de conseguir un tercer puesto en la Vuelta a Andalucía, que se disputó en mayo de este año; y un top 10 en el Campeonato de España.

¿Qué tal llega a la Vuelta?

–Empecé el año con una rotura de clavícula en febrero, por lo que me tocó afrontarlo con calma y empezar la temporada algo más tarde. Fui poco a poco preparando la primavera y cogiendo buen golpe de pedal. Comencé corriendo el Tour de los Alpes y me encontré bastante bien en la última etapa; y en Mallorca lo mismo, me veía en buena forma. Luego ya en Andalucía conseguí el podio, en La Route de'Occitanie también estuve adelante y acabé la primavera con el Campeonato de España, que también hice un buen top 10. Después de aquello tuve un breve descanso y me concentré con el equipo para preparar la Vuelta. Hemos estado corriendo las carreras previas para ir afinando el punto de forma y cogiendo ese ánimo de competición.

¿Recuperado al 100% de la lesión?

–Sí. Fue una fractura de clavícula, me operaron, estuve siguiendo las pautas que me recomendó el traumatólogo y se me quedó muy bien; no tuve ningún problema.

¿Cómo afronta la Vuelta?

–Sabemos que van a ser tres semanas muy exigentes, pero estamos preparados en el aspecto físico y muy mentalizados para hacer el mejor papel posible. Va a ser una Vuelta muy dura donde va a haber mucha pelea y nos vamos a encontrar un nivel altísimo. Pienso que llego en buenas condiciones y que cuando vayan pasando las etapas iré mejorando todavía más. Además, estoy muy mentalizado y muy motivado para afrontar estas tres semanas con muchísimas ganas. Digo que será muy exigente porque los corredores vienen aquí a la Vuelta a España para luchar la última grande con sus respectivos equipos. Por nuestra parte, iremos a por nuestro objetivo.

¿Cuál es el objetivo del equipo?

–Luchar por los triunfos de etapa. Es donde más podemos meternos y todos los días podemos buscar esa victoria en alguna etapa.

¿Y su objetivo personal?

–Más o menos el mismo, leer bien la carrera, buscar el día que sea propicio para una fuga e intentar estar en ella para pelear la cabeza de la etapa. Va a ser una pelea con los grandes corredores, entonces hay que buscar desde lejos esa victoria.

¿Ese va a ser su papel en el equipo?

–Sí, extacto, yo creo que mi trabajo será buscar esas fugas que lleguen a la meta para quedar en el puesto más alto posible.

¿Tiene señalada alguna etapa en especial?

–Sí, pero bueno, hay veces que marcas una etapa y luego no sale el plan que habías preparado, por lo que no es recomendable ir un día al todo o nada. Voy a ir día a día con el equipo, recuperándonos e intentar ver qué etapa es la más indicada para intentar entrar fuerte y hacer un buen papel.

¿Y alguna etapa a la que le tenga respeto?

–Pues el final del Alto del Gamoniteiro, que no se ha subido nunca y va a ser un final esperado por todos. Un puerto durísimo donde va a haber más de una hora de esfuerzo, ya que hay un desnivel de muchos metros y seguro que marcará muchas diferencias.

¿Cuál va a ser el hueso más duro de roer?

Bueno, pues hemos visto un Bahrain súper fuerte con Mikel Landa en la Vuelta a Burgos y luego los de Ineos también llevarán un equipazo con Egan Bernal y Richard Carapaz, y además también estará Primoz Roglic, del Jumbo. Pienso que esos tres estarán luchando por la victoria en la general.

la décima vuelta consecutiva

Tres debutantes. El Caja Rural-Seguros RGA afrontará su décima Vuelta consecutiva a partir del viernes, con tres debutantes en sus filas y un grupo de corredores que buscarán protagonismo en el día a día y el objetivo de alcanzar algún triunfo de etapa. Los elegidos para tomar la salida en Burgos son Jon Aberasturi, Julen Amézqueta, Aritz Bagües, Jefferson Cepeda (ECU), Jonathan Lastra, Álvaro Cuadros, Oier Lazkano y Sergio Martín, los tres últimos debutantes en la ronda. Las principales bazas de la formación navarra serán Aberasturi, quien afrontará su cuarta Vuelta con una victoria en la temporada en Eslovenia, y el propio Julen Amézqueta, tercero en la Vuelta a Andalucía.

