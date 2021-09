La Vuelta: cinco imágenes y una ausencia

Algunas de las imágenes que han quedado registradas en la retina de la 76ª Vuelta no han estado necesariamente vinculadas a momentos de triunfo sino a las circunstancias de carrera que pueden darse a lo largo de los 3.417 kilómetros de competición oficial.

VELOCISTAS

El regreso de Jakobsen

En Molina de Aragón, en la cuarta etapa, el velocista holandés Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick Step) se reencontró con el triunfo en una gran vuelta por etapas poco más de un año después de la caída que estuvo a punto de costarle la vida en la segunda etapa de la Vuelta a Polonia 2020 en Zarbze.

Jakobsen ya se había impuesto por partida doble en el Tour de Valonia, pero la de la localidad alcarreña era la primera victoria en una carrera del calendario World Tour.

La intensidad de las felicitaciones puso de manifiesto la alegría que suponía para todos su regreso al máximo nivel, y eso que algunos de los que le mostraron su efusividad sabían que en muchos momentos iba a ser su principal rival. Y, de hecho, ganó otras etapas y se impuso en la general por puntos.

caídas

Abandono de Valverde

Las caídas han sido numerosas en la Vuelta –es, por desgracia, una constante en las grandes rondas por etapas– y una de ellas, en la séptima etapa, supuso el abandono del veterano Alejandro Valverde (Movistar).

En una curva a derechas en el descenso del Puerto Collado, el murciano el control de su bicicleta le condujo hacia el borde de un precipicio en el que se quedó prácticamente colgando. Tras ayudarle su compañero José Joaquín Rojas a trepar el talud, el excampeón mundial volvió a montare en la bicicleta, pero su dolorida clavícula, que finalmente se detectó que estaba fracturada, le impidió seguir. El abrazo con su director, el tafallés Chente García Acosta, fue muy sentido.

cazaetapas

El triplete del danés Magnus Cort

El bravo ciclista danés Magnus Cort (EF Education) ha firmado en la Vuelta 2021 un triplete muy llamativo, por los diferentes terrenos en los que lo consiguió: en el muro de Cullera ante el mismísimo Roglic; en un sprint masivo en Córdoba ante los grandes especialistas; y en una escapada en Monforte de Lemos.

Cort ha obtenido una victoria de etapa en cada semana de la carrera, algo solo igualado por el velocista Jakobsen y solo superado por el gran dominador de la Vuelta, Primoz Roglic, que ha acabado adjudicándose cuatro etapas (el prólogo, Valdepeñas, Lagos de Covadonga y la crono final).

retiradas

La espantada de 'Supermán' López

El colombiano Miguel Ángel López (Movistar) ha vuelto a demostrar que es un ciclista muy peculiar, capaz de lo mejor y de lo peor.

Apenas dos días después de adjudicarse la etapa reina –dos puertos de 1ª y uno de 2ª antes del inédito y tremebundo Gamoniteiru (14,6 kilómetros al 9,8%)– Supermán protagonizó en la penúltima etapa una de las espantadas más sonadas de los últimos años. El enfado al ver que se le escapaba el tercer puesto, echó pie a tierra.

Aunque esa misma noche pidió perdón por las redes sociales a sus compañeros y a la propia Vuelta, su rabieta ha puesto en una delicada situación a su equipo y a él mismo. Al día siguiente, en Santiago, el director Eusebio Unzué lamentaba criticaba la actitud de López pero se mostraba partidario de poner distancia con lo sucedido para tomar con calma y reflexión la decisión sobre el futuro del colombiano en el equipo.

EL DOMINADOR

La tercera de Roglic

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo) firmó su tercer triunfo consecutivo en la Vuelta, con cuatro triunfos de etapa, y demostrando en todo momento ser el más fuerte, pero la historia pudo cambiar en el ecuador de la carrera, en la décima etapa. Una caída en el descenso del Puerto de Almachar, tras haber atacado a sus rivales, puso a todos los pelos de punta. Roglic se levantó, continuó junto a sus perseguidores sin perder tiempo y dejó todo en un susto. Tras la etapa, dijo: "No risk, no glory" (Sin riesgo no hay gloria).

el récord negativo

Ninguna etapa española en las tres grandes

El ciclismo español ha firmado en 2021 su peor registro de la historia al no haber logrado ningún triunfo parcial en el Giro, el Tour y la Vuelta. Y hay que recordar que en las tres grandes de 2020 apenas se consiguieron dos (ambas en la Vuelta, a cargo de Marc Soler y Ion Izagirre).

En lo que respecta a la Vuelta, es la segunda ocasión en la historia en la que el pelotón anfitrión se va de vacío. La anterior fue en 1996, pero ese año Ángel Edo logró ganar una etapa en el Giro.

0

VICTORIAS

Por primera vez en la historia, los ciclistas españoles no han ganado ni una sola etapa en las tres grandes vueltas del mismo año. Y en 2020 solo se ganaron dos. Una tendencia y una sequía muy preocupantes