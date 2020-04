“Cumplimos con la cuarentena con la incertidumbre de qué va a pasar”

pamplona – El internacional argentino del Aspil-Jumpers, Lucas Trípodi, vive la cuarentena con su mujer y su pequeño de un año y nueve meses. "Por suerte los tres estamos bien, cumpliendo con la cuarentena, como tiene que ser. Cuando empezó a crecer el número de contagios no pensamos en volver a Argentina porque, en primer lugar, salir del país era complicado y, en segundo lugar, nosotros no podíamos arriesgar por el nene. Además, en cuanto a la Liga no sabíamos qué iba a pasar y hasta que la situación no se regularice desde la Federación no se va a poder tomar ninguna decisión. Tenemos incertidumbre".

Sigue a diario la evolución de la pandemia en Argentina. "El número de infectados todavía no llega ni a la mitad de lo que estamos viviendo en España y faltan dos o tres meses para el invierno. Estoy pendiente de mi familia, porque está en Buenos Aires. Ellos también están preocupados, porque les llegan las noticias de aquí. Últimamente procuro no ver tanta televisión. Me informo por la mañana de los datos actualizados. No creo que se regularice a corto plazo".

En casa tiene entretenimiento asegurado con un hijo de menos de dos años. "El peque lleva en casa más de 20 días. Lo lleva bastante bien, pero por momentos está bastante revolucionado. Intentamos hacerle juegos, divertirle y que se canse un poco. A veces llega hasta la puerta y te pide salir, pero no puede ser y es imposible hacérselo entender".

Entrena cada día y habla con su compatriota Andrés Santos. "Antes de que llegara en enero ya éramos amigos y sé que él está solo. Es más duro. Así que charlamos. El deporte queda en un segundo plano. Lo importante es la salud".