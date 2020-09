La Premier vuelve sin City ni United

londres – La Premier League arranca hoy con una primera jornada sin el Manchester City ni al Manchester United, cuyos partidos fueron aplazados por su participación en Europa, pero sí un interesante duelo entre el Liverpool y el Leeds United, en Anfield.

Un Anfield diferente, eso sí, puesto que no habrá público en sus gradas que entone el You'll Never Walk Alone. Habrá que comprobar si esto afecta o no a un Liverpool que bajó sus enteros la campaña pasada una vez reclamado el título y que tendrá que demostrar que sigue con el hambre necesaria para competir con un Manchester City que se ha reforzado mejor y que seguramente tenga mejor fondo de armario.

Jürgen Klopp ha mantenido la estructura del año pasado, ha reforzado el lateral izquierdo y volverá, un año más, a buscar la gloria con los habituales de siempre. Una estrategia parecida a la de Marcelo Bielsa con el Leeds, donde el director deportivo Víctor Orta ha priorizado el bloque del año pasado, con incorporaciones de peso como la de Rodrigo Moreno.

En su primer partido en Premier League 16 años después, el Leeds intentará dar una sorpresa al campeón en su feudo. Antes que Liverpool y Leeds, el Arsenal de Mikel Arteta abrirá fuego en el icónico Craven Cottage contra el recién ascendido del Fulham. Partido complicado para los Gunners ante un conjunto que ya se la pegó la última vez que subió a la Premier y que esta vez ha optado por mejorar su solidez defensiva para tener opciones de salvarse.

El Arsenal, por su parte, ya ha disputado un partido oficial esta temporada y se saldó con triunfo en los penaltis ante el Liverpool en la Community Shield. Si quieren conseguir el objetivo de, como mínimo, estar entre los seis primeros, empezar con una victoria se antoja vital.

Mañana destaca el Tottenham-Everton, mientras que habrá que esperar al lunes para ver al nuevo Chelsea, uno de los equipos que, por el momento, más dinero ha invertido en reforzarse en este mercado de fichajes.

primera jornada

Hoy

Fulham-Arsenal12.00 h.

Crystal Palace-Southampton15.00 h.

Liverpool-Leeds United17.30 h.

West Ham-Newcastle20.00 h.

Mañana

West Bromwich Albion-Leicester14.00 h.

Tottenham-Everton16.00 h.

Lunes

Sheffield-Wolverhampton18.00 h.

Brighton-Chelsea20.15 h.