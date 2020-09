El Aspil abandona la LNFS

pamplona – El Aspil-Jumpers Ribera Navarra anunció ayer que se ha dado de baja de la Liga Nacional de Fútbol Sala, tras 11 años formando parte de la asociación en la que están la mayoría de clubes de Primera y Segunda División de fútbol sala. Esto no significa que el Aspil de competir en Primera División, competición antes regida por dicha asociación, pero que ahora depende a todos los efectos de la Real Federación Española de Fútbol.

En un comunicado publicado en su página web y difundido a través de sus cuentas en las redes sociales, el club de Tudela explicó que toma la decisión "en beneficio de este deporte, el club, los patrocinadores y las instituciones" que le apoyan, a la vez que agradece a la LNFS, de la que formaba parte desde que llegó a Segunda División, su "predisposición para facilitar la disputa de los partidos en el Ciudad de Tudela" un pabellón que no cumplía con los requisitos de la competición, según explica Alberto Ramírez, presidente del Aspil-Jumpers.

"Gracias a ellos hemos podido jugar a fútbol sala aquí en Tudela. El pabellón no cumplía los requisitos de Primera División. La LNFS nos dio facilidades para jugar, el presidente de la asociación estuvo en Tudela cuando se hizo la reforma, acompañándonos", apunta Ramírez.

"La Liga Nacional era hasta ahora quien organizaba todo. Pero ahora veíamos que estar en la asociación no iba a ser provechoso para nada. No hay ningún motivo en especial. Es algo que teníamos pensado y creemos que este era el mejor momento", manifiesta Ramírez.

El presidente del club de Tudela asegura que la decisión "no tiene nada que ver" con la guerra abierta que mantienen la LNFS y la RFEF desde hace varios meses. "He hablado personalmente con el presidente de la LNFS y le he dado las gracias por todos estos años. Hay que valorar lo que han hecho por nosotros. Por nuestra parte es una despedida amistosa, no ha habido ningún roce".

Alberto Ramírez deja claro que abandonar la Liga Nacional de Fútbol Sala "no afecta en nada negativo" al club, que podrá seguir compitiendo con normalidad en todas las competiciones que venía haciéndolo.

pretemporada

los de tudela paran esta semana

Covid-19. El Aspil-Jumpers Ribera Navarra anunció ayer la cancelación de todos los entrenamientos de la semana, así como del amistoso que debía disputar el próximo sábado ante el Industrias Santa Coloma. El club navarro comunicó a través de sus redes sociales que la plantilla está a la espera de obtener los resultados de las pruebas PCR para poder reincorporarse al trabajo con la mayor seguridad posible, algo que en ningún caso ocurrirá antes del lunes de la semana que viene. El club conocerá hoy los resultados de las primeras pruebas pero, aun en el caso en que todos den negativo, tendrán que realizar una segunda prueba mañana.