El Tudelano espera reencontrarse con la victoria

pamplona – El Tudelano viaja a Zaragoza para medirse al Ebro (12.00 horas, Aragón TV), en un partido que los de Nacho Martín tendrán que disputar muy pocas horas después de su anterior choque, el partido aplazado ante el Haro, que se disputó en la tarde del pasado miércoles en el Ciudad de Tudela y terminó con empate a uno.

Los riberos, que por el momento no han perdido ninguno de los tres partidos que han disputado en liga (dos victorias, ante Ejea y Osasuna Promesas y el mencionado empate ante el Haro), buscan reencontrarse con la victoria en unas circunstancias que le son adversas.

El Ebro, por su parte, tampoco conoce la derrota en lo que va de competición, con tres empates –ante Logroñés, Ejea y Osasuna Promesas– y una victoria, ante el Calahorra.

Nacho Martín ya se quejó amargamente de que les hubieran obligado a jugar ante el Haro sin haber recuperado a los jugadores contagiados y ahora deban afrontar un nuevo partido, esta vez ante el Ebro con muy pocas horas de descanso. "Esto está muy mal hecho, si se suspende un partido, se suspende con todas las consecuencias, pero no es posible que nos hagan jugar sin recuperar a gente y luego que el siguiente partido tengamos que jugarlo en menos de 72 horas. Esto no me parece ni medianamente normal, pero los que mandan sabrán, que parece que lo hacen muy bien", manifestó el técnico del Tudelano.