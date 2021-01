Andoni Alonso: "El encuentro es la recompensa al trabajo"

Julen Romero, Andoni Alonso y Eder Abaurrea son presidente, entrenador y jugador de la Mutilvera. Cada uno en sus diferentes campos, son protagonistas y van a vivir una tarde especial.

Julen Romero: "Es el partido más ilusionante"



La Mutilvera, en palabras de Julen Romero, su presidente, está a las puertas de afrontar "probablemente", el partido, no más importante, pero sí "más ilusionante" de la historia del club.

Acostumbrado a divagar por la Tercera División, con un par de campañas en Segunda División B, el equipo del Valle de Aranguren va a disputar un encuentro ante "uno de los mejores rivales que nos podía haber tocado" reconoce el presidente de la entidad navarra, que lamenta, al mismo tiempo, "que haya jugadores de nivel importante que no van a poder venir", en un Betis al que califica como "histórico".

A pesar de que por sus declaraciones puede parecer lo contrario, a Julen Romero, como máximo dirigente del club, lo que más le preocupa es la organización del evento. "El día del Racing, el primero con afición, la organización fue estupenda. Tenemos muchos colaboradores del fútbol base que van a ayudarnos", apunta, antes de recordar que "van a entrar 400 aficionados, que es el máximo que tenemos, aunque una veintena de ellos van a ser una peña bética de Navarra (puesto que deben reservar un 5% de aforo a la afición visitante)".

Después, cuando el colegiado señale el pitido inicial, "los nervios se centrarán exclusivamente en lo deportivo", agrega Romero, que se muestra cauto ante la posibilidad de que haya un recibimiento masivo. "Desde el club hemos pedido que apenas haya recibimiento, al igual que sucedió en la fase de ascenso, porque la situación por la que estamos pasando –aludiendo a la pandemia– es la que es, y queremos evitar aglomeraciones", señala.

Por último, superar de ronda ayudaría "poco", al aspecto económico, pero deportivamente "sería volver a tener la oportunidad de jugar contra otro Primera", concluye.

Andoni Alonso: "El encuentro es la recompensa al trabajo"



Andoni Alonso afronta, desde el banquillo de la Mutilvera, la segunda participación del equipo navarro en el torneo y el técnico es consciente de lo que supone para todo lo que rodea al cuadro del Valle de Aranguren.

"Es un partido histórico para el pueblo, club y jugadores", comienza relatando el preparador. "Es un partido que da esa recompensa del trabajo realizado por todas las partes durante estos años donde día a día se esfuerzan en cada entrenamiento para disfrutar de un partido como este", agrega.

Preguntado por la gestión de los nervios desde el momento en el que salió el emparejamiento, hasta el día de ayer, el técnico echó balones fuera porque considera que el equipo ya celebró lo que tenía que celebrar "cuando pasamos contra el Racing, por lo que significa superar una ronda de Copa del Rey".

Sin embargo, Alonso apunta que "ya es muy difícil superar una ronda y es la segunda vez que lo hacemos". "La gente contenta porque te da pie a que te toque un profesional y cuando sale nuestra bola", rememora el técnico, "sabíamos que nos garantizaba un Primera. De ahí a esta fecha hemos descansado y hemos recuperado jugadores y la dinámica ha sido la misma porque es un partido normal".

Preguntado por la diferencia que puede haber entre ambos, puesto que la Mutilvera lleva un mes sin competición, Alonso busca el lado positivo del descanso, que le ha venido bien al equipo "para descansar de la carga de partidos que llevábamos". No obstante, "el ritmo competitivo lo pierdes, pero esta semana la hemos aprovechado para recuperarlo, porque es clave para la competición", matiza Alonso.

Sobre la gestión de las emociones, y la motivación de lo que supone jugar una eliminatoria de tal calibre, el entrenador del cuadro navarro puntualiza que "la motivación viene sola porque todo el mundo quiere estar, es especial para todos".

El hecho de que su rival de esta tarde sea un equipo de Primera División no le cambia mucho los planes, sino que "le damos normalidad porque no deja de ser fútbol, es deporte, y para disfrutarlo tienes que competirlo, y para competirlo tienes que estar tranquilo. Si estás tranquilo es más fácil que salgan las cosas".

Andoni Alonso tiene la receta clara. El preparador es consciente de que "el Betis va a llevar la iniciativa", pero sabe que su equipo va a tener momentos en los que le toque atacar. No serán muchos, o los mismos que puede tener en un partido de Segunda División B –por la entidad del rival–, "pero en el momento en el que tengamos el balón tenemos que saber atacar al Betis, porque ahí es donde tienes que sacar tus armas".

Eder Abaurrea: "Es nuestro regalo de Reyes"



Eder Abaurrea, jugador de la Mutilvera, va a vivir un partido "especial", una oportunidad "única" "para los que nos quedan poco en esto", bromea.

Sin embargo, el extremo reconoce que "hasta que no llegue el momento no podemos hacernos a la idea de lo que va a ser", y añade que "ya desde que sale la bola estás pensando en que llegue el día y este mes sin competición se me ha hecho eterno".

Preguntado por el rival que va a tener delante, Abaurrea admite que "jugar contra un Primera y un Betis es otra cosa. El Betis es el Betis y Joaquín, que no va a venir. Lo mejor era que vinieran todos y tenerlos cerca, pero por las bajas van a tener que sacar medio equipo titular".

Durante estas fechas, familiares y allegados les aconsejan a los jugadores "que disfrutemos, que igual lo vivimos una vez en la vida y que sea lo que sea porque no tenemos nada que perder".

Apoyo no les va a faltar. "El tener público te da un punto más. En el calentamiento ante el Racing se respiraba diferente el fútbol con la gente, das un punto más y eso es bueno. En la fase de ascenso sí que nos despidieron, así que algo prepararán porque es un día histórico para Mutilva. Es muy bonito cuando la gente te anima y tú tienes que agradecer dándolo todo", apunta.

"Es nuestro regalo de reyes, como chicos pequeños el día 6. Nosotros al partido, que vamos a intentar dar todo y el Betis va a sufrir. En este campo de hierba artificial, con el frío que va a hacer, creo que lo van a pasar mal", añade un Eder Abaurrea que reconoce que se ha imaginado marcar el gol que le dé el pase al equipo. "Claro que te imaginas meter en el 90 el 1-0 y pasar. Siempre te lo imaginas, porque soñar es gratis, pero de ahí a que ocurra...", concluye.