A Oasuna se le escapa el triunfo

Madrid B2

Osasuna Femenino2

MADRID B Ninochka, Monadier, Lucía Suárez, Pichi, Claudia Martínez, Julia, Alzira Valero, Silvia Pérez, Gema Prieto, Irene López y Andrea Fernández.

OSASUNA FEMENINO Maitane, Aitana (M. Blanco, m. 84), Garazi Facila, Patri Zugasti, Leyre Fernández, Marina Martín, Iara (Lorena Herrera, m. 58), Sara Carrillo (María González, m. 66), Josune Urdániz (Mai Garde, m. 84), Vanessa, Paloma Fernández (Serena Dolan, m. 84).

Goles 1-0, min.25: Lucía Suárez. 1-1, min.45: Patri Zugasti. 1-2, min.85: Serena Dolan. 2-2, min.91: Julia.

Árbitro Alicia María Guillén del Castillo.

pamplona – Osasuna Femenino tocó con la punta de los dedos la victoria en su estreno en la fase de ascenso a la Primera Iberdrola, pero un gol de las locales desde el punto de penalti en el tiempo de descuento privó a las rojillas de los tres puntos. El equipo de Kakun Mainz logró remontar el tanto inicial de las locales gracias a los goles de Patri Zugasti, al borde del descanso, y Serena Dolan, en la recta final del encuentro, pero vio cómo la victoria se esfumaba en el último minuto del encuentro.

Las rojillas, que aprovecharon la derrota del Alavés para recortarle distancias, hicieron méritos para lograr la victoria ante el Madrid B. Gozaron de múltiples ocasiones de gol, pero la falta de acierto impidió que las de Kakun Mainz obtuvieran ventaja en el marcador. De hecho, fueron las locales las que se adelantaron gracias a un gol de Lucía Suárez mediada la primera mitad. Sin embargo, tras la salida de un córner, Patri Zugasti se hacía con el balón y empataba el encuentro con un disparo desde la frontal del área.

En la segunda mitad, el equipo rojillo que se lanzó al ataque desde el primer minuto, buscando con ímpetu el gol que les diese ventaja en el marcador, pero no estuvieron acertadas en los metros finales durante el primer tramo del segundo acto. Kakun Mainz introdujo jugadoras de refresco y Lorena Herrera, junto con María González, entraron al terreno de juego sustituyendo a Iara y a Sara Carrillo.

Las rojillas no cesaron en su empeño y fue a falta de cinco minutos para el final cuando obtuvieron su recompensa. Serena Dolan, que había ingresado en el terreno de juego unos minutos antes, logró conectar con su rodilla un balón dentro del área para lograr su primer gol con la camiseta rojilla y adelantar a las rojillas. Sin embargo, la alegría no le duró al equipo rojillo. En el tiempo añadido, el árbitro señaló la pena máxima después de que el esférico golpease en la mano de Mai Garde dentro del área. Julia no perdonó desde los once metros, estableciendo el empate final.