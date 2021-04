Hora de revancha para el Tudelano

El Tudelano quiere revertir la situación en esta segunda fase y poder alcanzar el cuarto puesto, posición que podría darle el último billete para disputar la fase de ascenso a Segunda División, ahora en poder del Calahorra, y que tiene a cuatro puntos. Para ello, los de Nacho Martín deberán tomarse la revancha ante el Bilbao Athletic, ya clasificado para las eliminatorias, en Lezama (sábado, 17.00).

No será una empresa fácil para el cuadro ribero, consciente de las complicaciones del partido de ira, pero espera que, con el objetivo cumplido, el filial rojiblanco se relaje y poder así dar la sorpresa. No está siendo una segunda fase sencilla para el Tudelano, que encadena cuatro derrotas consecutivas, y a pesar de que en los dos primeros encuentros de esta fase recibió sendas goleadas (3-0 vs Amorebieta y 1-4 vs Bilbao Athletic), en los otros dos partidos ha caído derrotado por la mínima.

Lance de un entrenamiento del Tudelano de esta semana. Foto: CD Tudelano

Las opciones del Tudelano pasan primero por conseguir hacer pleno de puntos, primero, que el Calahorra no gane un partido de los de que restan y, por último, ser el mejor cuarto de los grupos de la fase de ascenso para completar el cupo de equipos que disputen el ascenso.

Por otro lado, todo son buenas noticias para el Bilbao Athletic. Una vez conseguido el objetivo de clasificarse para las eliminatorias de ascenso a Segunda División, que en el día de ayer se conoció que se van a disputar en Extremadura, Joseba Etxeberria ha visto cómo el navarro Nico Williams, uno de sus pupilos ha debutado con el primer equipo esta semana. Para el partido, el técnico no podrá contar con Agirrezabala, Níñez y Tascón, por lesión, ni con Luengo, por sanción.