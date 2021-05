La Penúltima

La Liga de Primera División afronta esta tarde su penúltima jornada –con horario unificado a las 18.30 horas– con casi todos los frentes abiertos. A falta solo de dos jornadas, lo único que está ya establecido es que los cuatro equipos clasificados para la Liga de Campeones son Atlético, Real Madrid, Barcelona y Sevilla. Pero todo lo demás está por decidir.

título: cosa de dos En primer lugar está en juego el título, que tras el traspié del Barcelona ante el Levante parece cosa de dos: del Atlético de Madrid, que recibe a Osasuna, y del Real Madrid, que realiza, con numerosas bajas, la siempre peligrosa visita a San Mamés.

Una victoria colchonera y un pinchazo merengue darían el título al equipo de Simeone, pero si éste no gana, el Real Madrid se pondría líder y dependería de sí mismo en la última jornada.

Las opciones al título son mucho más remotas para el Barça, al que solo le vale ganar sus últimos 6 puntos en juego, y que el Real Madrid no sume 4 y el Atlético apenas logre 1 en dos jornadas. Y para el Sevilla aún son menos, porque 1 punto del Atlético, 3 del Real Madrid o 6 del Barça le dejan fuera.

Liga Europa: cosa de tres Tampoco las dos plazas de Liga Europa tienen dueño, porque Real Sociedad (56), Betis (55) y Villarreal (55) pugnan por dos puestos (aunque una victoria del Villarreal en la final de la Liga Europa supondría una plaza extra para la Liga española).

Descenso: tres plazas para seis Si las luchas por el título o las plazas de Liga Europa se presentan inciertas, la del descenso es la más enconada, con ningún equipo ya desahuciado y con seis todavía con opciones de bajar a Segunda.

En todo caso, el hueco que se ha abierto entre Alavés (35), Getafe (34) y Huesca (33) respecto a Valladolid (31), Elche (30) y Eibar (30) convierte en dramática la situación de estos tres últimos equipos, que iniciarán sus respectivos encuentros de esta jornada sabedores de que todo lo que no sea ganar les puede convertir hoy mismo en equipos de Segunda, mientras que Alavés, Getafe y Huesca afrontarán sus duelos con la ilusión de que la victoria puede ser sinónimo de permanencia sin esperar a la última jornada.

opciones al título

El Atlético será campeón hoy si gana y el Real Madrid no gana.

El Real Madrid será líder hoy (y dependerá de sí mismo) si gana y el Atlético no gana.

El Barça perderá toda opción al título si el Atlético gana hoy.

El Sevilla perderá toda opción si el Atlético empata o el Real Madrid gana.

OPCIONES DE SALVACIÓN

El Alavés se salva si gana.

Elche y Eibar bajarán hoy a Segunda si pierden y puntúa el Huesca.x

El Valladolid bajará si pierde, gana el Huesca y puntúa el Getafe.

SAN mAMÉS

AUSENCIAS EN AMBOS EQUIPOS

Athletic-Real Madrid. El partido de hoy entre Athletic y Real Madrid puede ser decisivo para esta Liga, y ambos equipos lo afrontan con numerosas bajas. En el conjunto local, que ya no se juega nada más que la honrilla, no estarán Lekue (positivo por coronavirus) ni los lesionados Muniain, Capa, Yuri y Nolaskoain. Por su parte, Zidane no podrá contar con Toni Kroos (confinado por contacto con un positivo por coronavirus) Carvajal, Sergio Ramos y Mendy, y mantiene las dudas de Varane y Marvin. En sus dos duelos en esta temporada, el Real Madrid ganó en casa (3-1) y perdió en semifinales de la Eurocopa (1-2).