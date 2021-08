Iñaki Williams: "El equipo tiene que aprovechar mis virtudes"

Una de las carencias que ha mostrado el Athletic en los últimos tiempos es su capacidad goleadora. Un déficit que trae de cabeza a Marcelino García Toral y que ha situado en el centro de las críticas a Iñaki Williams, el nueve del conjunto rojiblanco que no destaca, precisamente, por su acierto ante los porteros contrarios. El atacante bilbaino, en la antesala de recibir al Barcelona en San Mamés, se ha defendido este jueves en rueda de prensa. "No me puedo asemejar con Aduriz, ni él conmigo. Soy un jugador totalmente diferente, un delantero moderno que juega al espacio. El equipo tiene que aprovechar mis virtudes", ha destacado el mayor de los hermanos Williams, que ha defendido su trabajo y evolución para mejorar en el golpeo con la pierna izquierda y en el juego de espaldas.

"Sería un error intentar hacerme un delantero que no soy, que no voy a ser y que no quiero ser. Yo soy Iñaki Williams y sé cuál es mi potencial", ha indicado Iñaki Williams, que ha reconocido que el técnico asturiano habla mucho con él para corregir su juego sobre el verde: "Me insiste en el tema de la cabeza, de que no me exiga más de lo que pide el juego, que me centre en lo que sé hacer, en los desmarques. Ningún delantero del mundo mete todas las que tiene. El míster me pide que vaya al espacio y percuta".

Sobre la cita del sábado ante el Barça en lo que supondrá el regreso del público a 'La Catedral', Williams aseguró que "es un aliciente poder encontrarnos con nuestra familia. Tenemos muchas ganas de que disfruten de un buen partido y de que tengan ilusión por este equipo, porque seguro que vamos a hacer grandes cosas. Sé que San Mamés va a rugir". "El equipo llega muy bien y está preparado para enfrentarse al Barcelona", ha reiterado el delantero bilbaino, que pese a la ausencia de Messi, cree que los culés tienen mucho potencial: "Leo es un jugador determinante. Nos ha hecho mucho daño, pero también le hemos ganado cuando él ha estado presente. Tenemos que hacerles un partido muy incómodo".