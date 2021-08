Mikel Oyarzabal: "Las piernas me responden y el cuerpo también. Quiero estar con el equipo"

Mikel Oyarzabal volvió a ejercer de líder en una nueva victoria de la Real Sociedad. El capitán blanquiazul continúa acumulando partidos y minutos, pero sigue ofreciendo un rendimiento espectacular. "Yo me encuentro bien", confiesa el realista. "Las sensaciones son buenas, me encuentro bien físicamente, las piernas me responden y el cuerpo también", añade el futbolista, consciente de que el cansancio llegará: "Cuando llegue, si es que llega, habrá que tomar la decisión que haya que tomar", pero hasta ese momento no piensa en otra cosa que esn seguir ayudando: "Ahora mismo las sensaciones son buenas, en el campo me encuentro bien. Estoy intentando ayudar al equipo en todo lo que puedo y quiero seguir jugando, ayudando al equipo". No mira más allá: "Ahora mismo quiero estar aquí".

De hecho, está preparado por si Luis Enrique vuelve a llamarle para los próximos compromisos internacionales de la selección. "Si me llaman es porque ven que estoy haciendo las cosas bien, me ven bien físicamente y me ven bien en el campo, así que esa es la mejor señal". En caso contrario, "ya se verá lo que habría que hacer", pero "tanto yo como todo jugador quiere estar en esa lista, así que si estoy, bienvenido sea", sostiene.

Personalmente hablando, los objetivos para esta temporada son los mismos de siempre. "Me ilusiona seguir creciendo. Yo quiero seguir creciendo en el club y quiero seguir ayudando a que el club crezca", asegura el centrocampista para quien sus compañeros "tienen la misma idea., vamos todos por un mismo camino y eso es importante". No puede ser más explícito el '10' de la Real: "Estoy muy feliz aquí, contento, ilusionado por hacer un año bueno, por volver a sentir las sensaciones del año pasado, pero con gente".

Oyarzabal, como sus compañeros, agradecen la vuelta de la afición a las gradas. "Volver a tener de nuevo la sensación de la gente es muy importante para nosotros", reconoce. "Llevamos mucho tiempo sin ellos y la situación es la que es, pero les necesitamos y el fútbol también les necesita", opina el atacante de la Real. En este sentido, va más allá: "Los hemos sentido, sobre todo en los últimos minutos, cuando la situación no era la mejor, cuando quizá estábamos sufriendo un poco, algo lógico porque ellos estaban apretando, nos han ayudado, nos han apoyado, y para nosotros son muy importantes". Un año y medio después pudo, por fin, celebrar un gol con los espectadores: "Es mucho tiempo desde la ultima vez que estuvieron con nosotros. Ha sido un día bonito para todos, se ha conseguido ganar. Hay que seguir por este camino".

Centrado en el partido ante el Rayo, Oyarzabal estima que "hay que darle valor a la victoria". Claro que "a todos nos gusta ganar y si se puede, por más de un gol y de manera sencilla, pero esto no es fácil". Reitera que "en todos los partidos no se puede tener la misma finura, la misma frescura y la misma sensación. Lo que tiene que haber es lo que ha habido, intensidad, ganas, apretar, no estar dispuesto a ahorrarte un esfuerzo. Luego, habrá días mejores y días peores, pero creo que si en vez de ganar 1-0 con las ocasiones que hemos tenido, ganamos 2-0 o 3-0, estaríamos hablando de que habríamos hecho un gran partido, que las cosas habían salido muy bien", Para Oyarzabal, el triunfo es justo: "En general hemos sido superiores y estamos contentos por la victoria".

Volvió a ser otra vez letal desde los once metros, a pesar de la pillería de algún futbolista del Rayo, que trató de estropear el punto de penalti: "Ellos hacen su trabajo, y nosotros el nuestro. Yo le dije a Alex que se pusiera allí, que al final todo el mundo sabe que se pueden hacer ese tipo de pillerías e intentar evitarlas de esa manera. Afronté la situación de la misma manera que siempre, intentando concentrarme en lo que iba a hacer. Por suerte fue dentro, sirvió para ganar y todos contentos".