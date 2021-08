LaLiga apoyará a los clubes que no quieran liberar a sus jugadores para la Conmebol

LaLiga comunicó este martes que apoyará a los clubes españoles que decidan no liberar a sus jugadores para la convocatoria de Conmebol y criticó la "grave decisión unilateral" de la FIFA que aumenta dos días, de los nueve previstos en principio en septiembre y octubre a once, el tiempo en el que los internacionales tendrán que estar con las selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol.



"En relación con la grave decisión unilateral de la FIFA de aumentar en dos días, de 9 a 11 días tanto en septiembre como en octubre, el período internacional FIFA para la confederación de Conmebol, sin atender a otros soluciones que se plantearon en el World Leagues Forum, LaLiga quiere comunicar que apoyará en todos los ámbitos la decisión de los clubes españoles de no liberar a sus jugadores pertenecientes a las selecciones para la convocatoria de Conmebol", explicó LaLiga en un comunicado.





Nota informativa.



LaLiga apoyará en todos los ámbitos la decisión de los clubes españoles de no liberar a sus jugadores internacionales para la convocatoria de CONMEBOL y realizará acciones legales pertinentes contra esta decisión que afecta a la integridad de la competición. — LaLiga (@LaLiga) August 24, 2021

La Premier no cederá jugadores

Premier League clubs have today reluctantly but unanimously decided not to release players for international matches played in red-list countries next month



Full statement: https://t.co/JBl6FuzUNC pic.twitter.com/EJiZaODub1 — Premier League (@premierleague) August 24, 2021

Además, anunció que llevará a cabocontra esta decisión que afecta a la integridad de la competición al no permitirse la disponibilidad de los jugadores"."Por el momento,, número que podría ampliarse cuando se den a conocer las convocatorias de Ecuador y Venezuela. La asociación española entiende que el calendario mundial no puede ni debe ser modificado de esta forma, en especial existiendo soluciones alternativas", añade LaLiga en su texto.Además, recuerda que ya mostró su malestar ante esta situación a través de la World Leagues Forum, donde expusocon el calendario internacional "que se fija y se acuerda con una antelación de 4 años y al que las ligas nacionales ya se han adaptado teniendo en cuenta las circunstancias del COVID, pero siempre de una forma acordada entre todas las partes implicadas".Por último, LaLiga anunció que citará a los clubes afectados para una reunión en los próximos días.Laya ha anunciado que en la próxima ventana de partidos internacionales de seleccionesprocedentes de países de la "lista roja" por riesgo de coronavirus, un veto que afecta especialmente a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).En un comunicado, la liga inglesa dijo que ha tomado esa decisión "a regañadientes", pero con "unanimidad" y con un "La medidaque tenían previsto viajar a 26 países que se encuentran en la "lista roja" del Reino Unido.Las normas que se aplican a esos países permitirían regresar a todos los jugadores extranjeros residentes en las islas británicas, pero les obligaríanen un hotel designado por las autoridades, sin poder salir de su habitación.Entre los países americanos clasificados en esa categoría por el Reino Unido se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.La Premier League subraya que su decisión se guía por las directrices de la FIFA, que se ha posicionado en contra de la cesión de jugadores que estén obligados a mantener una cuarentena a su regreso."Se han mantenido extensos diálogos tanto con la federación inglesa (FA) como con el Gobierno (británico) para encontrar una solución, pero debido a las actuales preocupaciones de salud pública en relación a los viajeros desde países de la lista roja no se ha hecho ninguna excepción", recalcó la Premier.