Javier Tebas: "Florentino prepara un proyecto"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confesó este miércoles que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, prepara un "nuevo proyecto continental contra la UEFA, la FIFA y la Premier League" que será "nuevamente un fracaso", tras iniciar hace años la Superliga, al mismo tiempo que aseguró que la hipotética inclusión del FC Barcelona en el acuerdo con el fondo CVC no permitiría el fichaje de Haaland por la entidad azulgrana.

"Florentino nunca pierde, siempre está con algo. La Superliga es un concepto que empezó hace muchos años y más bien personal de Florentino, no tanto el Real Madrid. Sigue existiendo, dan mucha importancia a lo que pueda resolver la UE, pero los gobiernos de Europa ya se han posicionado. Están trabajando en otro proyecto, que nuevamente será un fracaso, sin los equipos ingleses, contra UEFA, FIFA y la Premier", advirtió Tebas en la presentación de la cuarta temporada de LaLiga Genuine Santander.

Uno de los equipos que suscribe el proyecto de la Superliga es el FC Barcelona, club que no entró en el acuerdo con LaLiga con el fondo CVC para LaLiga Impulso, y Tebas negó que se haya reunido con su presidente, Joan Laporta. "Solo sé que el Barcelona se ha incorporado a LaLiga Genuine y estoy más contento que si viene con CVC. No sé nada, no estoy en el día a día de esto. Si me dan a elegir prefiero al Barcelona en el proyecto de LaLiga Genuine que en CVC", afirmó.

Aunque dejó claro que su entrada en el acuerdo no sería la única pieza del posible fichaje de Haaland por el Barça. "Que el Barcelona entre al proyecto CVC no permitiría el fichaje de Halaand, es un paso más, pero tendrá que hacer otros pasos para ponerse en una situación económica para fichar ese tipo de jugador. Pero es estrategia del FC Barcelona. No sé si entrarán con CVC, pero no sería lo único que deberían hacer", insistió sobre la llegada del jugador del Dortmund.

"Todo apunta a que Mbappé estará en el Real Madrid. Y Halaand ojalá recaiga en un equipo español, para la competitividad quizá sería mejor que fuera a otro equipo que no fuera el Real Madrid, pero también estaría contento si llega al Madrid. Estas dos estrellas en el Real Madrid sería muy importante. Cuando se trajo a Hazard y Bale se dijo que potenciaría y mirad lo que está pasando. Por suerte, el mundo del fútbol es más complicado que lo que vemos en el papel", añadió sobre los rumores.

Preguntado por el 'Clásico' en el Bernabéu, Tebas elogió a un "gran Barcelona". "Se vio un partidazo. Este es el Barça que a LaLiga le gusta, no el de principio de temporada, y por eso me alegro, porque haya más competitividad. El Barça dio una lección de fútbol", opinó.

Sin embargo, no quiso entrar a valorar la celebración de Laporta sobre el césped del Bernabéu tras el 0-4. "No la vi, pero no te puedes enfadar cuando una persona es como es, a mí no me sorprende, ya lo vi el día de Nápoles. A lo mejor otros nos enfadamos por otras cosas que dice Florentino en la Asamblea del Real Madrid muy serio y muy rimbombante, pero sabemos como es. Uno lo dice a través de terceros y Joan Laporta no, manifiesta lo que es", aseveró.

"No creo que la liga esté decidida. Tras la primera jornada de Champions parecía que el fútbol español se había hundido, y aquí estamos con tres equipos en cuartos. No está decidida, quedan partidos complicados a los clubes que están arriba. Creo que va a ser una liga de menos de 90 puntos, muy competitiva en todos los aspectos", analizó sobre el campeonato.

Tebas recalcó también que le preocupa que los clubes "no estén contentos" con las decisiones arbitrales. "Es verdad que a veces hay falta de criterio, sobre todo con las manos, pero sé que el CTA está intentando buscar una solución. Habría que reflexionar si sería conveniente hacer una unidad independiente de los árbitros, que no sean los que pitan en los terrenos de juego los que hacen el VAR. Eso a lo mejor unificaría más los criterios", aportó.

Finalmente, valoró muy positivamente el proyecto de sostenibilidad que propone la UEFA. "Hemos participado muchísimo, nos parece bastante bien como ha quedado y queremos que se apruebe así. Es muy importante la sostenibilidad económica en el fútbol, casi por encima de la competitividad. Hay centenares de miles de puestos de trabajo que dependen de los clubes, las ligas, de esta industria, y es muy importante que sea sostenible económicamente", apuntó.

"Habrá cosas que puedan afectar más a los clubes estado, que todos los patrocinios y operaciones sean de mercado. Todos queremos que los ingresos sean reales", añadió.