Que venga la Vuelta

Pamplona – Navarra está plenamente dispuesta a acoger a la Vuelta a España 2020, en sus nuevas fechas de octubre-noviembre, y que se produzca la visita que la ronda nacional tenía prevista los días 19 y 20 de agosto con la etapa Pamplona-Lekunberri y con la salida al día siguiente desde Lodosa, camino de La Laguna Negra de Urbión (Soria).

Así se lo ha transmitido el Instituto Navarro de Deporte (IND), en nombre de las instituciones públicas involucradas –Gobierno de Navarra y ayuntamientos de Pamplona, Lekunberri y Lodosa– a Javier Guillén, director general de la Vuelta.

Según fuentes del IND, la fecha probable para la jornada de Lekunberri es el jueves 22 de octubre, pero falta por saber si esa etapa seguirá siendo la 5ª, ya que es casi seguro que la Vuelta 2020 va a replantear la primera parte de su recorrido, que estaba prevista en los Países Bajos con una crono por equipos en Utrecht y dos etapas en línea ('s-Hertogenbosch-Utrecht y Breda-Breda), antes de una jornada de descanso para desplazarse a Irún, donde comenzaba la 4ª etapa, con final en el Alto de Arrate.

Las autoridades holandesas ya han expresado su deseo de que la Vuelta 2020 no empiece en los Países Bajos, y que ese inicio se traslade a otra edición de la carrera.

Es el caso de Jansen, director de marketing del gobierno de Utrecht, que ha comentado en TV Utrecht que, en su particular opinión, "toca llorar y volver a empezar" y que no se deberían organizar grandes acontecimientos hasta que no llegue la vacuna contra el coronavirus que asegura la integridad de los participantes. Por lo que a él respecta, su punto de vista es "que no habrá Vuelta en Utrecht en otoño".

Jansen abunda en que la Vuelta sería "un evento forzado en otoño e invierno y un desperdicio de inversión" que además "daría mala imagen ante el público en general, que está sufriendo la incertidumbre y el aumento de la presión laboral mientras las empresas caen a diestro y siniestro".

Como la salida de la Vuelta de 2021 ya está decidida (será en Burgos), Jansen propone trasladar a 2022 el comienzo de la ronda española y vincularla así a una fiesta ciclista "soleada y relajada" como será el 900º aniversario de Utrecht.

Javier Guillén ha aclarado que no ha recibido ninguna comunicación de los organizadores holandeses, pero trabaja ya en la idea de que la carrera se olvide de su inicio en los Países Bajos, y que tenga un inicio más suave que una Subida a Arrate, por lo que cabría la posibilidad de programar la misma crono por equipos prevista y alguna etapa llana en las dos primeras jornadas.

La etapa de Pamplona-Lekunberri es también de montaña, porque en sus 151 kilómetros incluye las subidas a Guirguillano y Urbasa (ambos de 3ª) antes de afrontar la subida a San Miguel de Aralar (1ª) por la pista de cemento que parte desde Uharte Arakil, con la cima a solo 17 kilómetros de rápido descenso a la meta de Lekunberri.